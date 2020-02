Chi dice che deve essere lui a fare la proposta di matrimonio? Se senti che lui è l’uomo giusto ecco 7 modi originali per chiederlo in marito.



Siamo donne moderne, non ci fermiamo davanti al nulla. Stiamo bene anche da sole, indipendenti e forti, ma quando troviamo la persona che completa e migliora la nostra vita e desideriamo passare con lei il resto della vita, perchè attendere che sia lui a fare il grande passo? Se senti che è l’uomo giusto per te osa e fai in modo che sia tuo per sempre. Ecco 7 modi originali per chiedere al tuo uomo di sposarti.

Sullo stesso argomento >>> Le 5 proposte di matrimonio letterarie più disastrose di sempre

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Idee originali per chiedere in matrimonio il tuo lui

Se hai deciso di chiedere al tuo uomo di sposarti fallo con stile e senza rivali! Ecco 7 modi originali per sorprenderlo con un anello di fidanzamento:

1. Una proposta “fiabesca”: prepara una torta d’amore

Il tuo uomo è una buona forchetta? Questa è la proposta che fa per lui. Indossa il tuo vestito più bello, un grembiule delizioso e prepara una gustosa torta d’amore! Incidi sulla torta i vostri nomi e un bel cuore e inserisci nella sua fetta un anello di fidanzamento a sorpresa, avvolto in turbine di dolcezza. Puoi usare la ricetta che vuoi, l’importante è che ci metti il cuore.

2. Una proposta “giocosa”: il casinò

Vi ricorda qualcosa questa proposta? probabilmente Monica e Chandler di Friends che si sono giocati il matrimonio al casinò. Sorprendilo lanciandogli l’idea di sposarvicome una scommessa, sfidalo a giocare e digli che se vinci, usciti da li passerete al municipio. Un modo divertente per rendere questo momento indimenticabile.

3. Una proposta “sul sicuro”: delegare a un’agenzia specializzata

Sei preoccupato di sbagliare il modo o il momento? Vuoi essere sicuro al 100% che la tua richiesta sia indimenticabile? In questo caso rivolgiti ad un’agenzia apposita di occuparti di tutto al posto tuo. Dal fattorino alla colomba, il tuo messaggio d’amore verrà recapitato nell’ atmosfera perfetta. Le tariffe molto variabili vanno dai 290 euro per una richiesta standard a prezzi esorbitanti per le proposte particolari, come una pattuglia aerea con messaggio stampato in cielo.

4. Una proposta “semplice”: fargli la domanda senza prendere l’iniziativa

Ci sono relazioni che vivono di semplicità. Tutto scorre in modo naturale e non si hanno bisogno di artefici per impressionare il partner. Il momento giusto potrebbe essere qualunque, durante un pranzo, a letto o in panchina in un parco, la cosa essenziale da fare è dire semplicemente al tuo compagno che potrebbe essere una buona idea sposarsi. Dirà di si. E continuerai la giornata con un cuore leggero.

5. Una proposta “digitale”: realizzare un cartone animato o un videogioco a sorpresa

Se il tuouomo è un patito sostenitore della Playstation organizza una dichiarazione d’amore coi fiocchi con l’aiuto dei suoi amici. Crea un piccolo video originale per chiedere al tuo uomo di sposarti e fallo partire all’improvviso dopo un’interferenza di gioco. Per video originale, non intendiamo video contenente immagini di voi due con amici e parenti e ogni altra salsa ma qualcosa di particolare come un cartone animato o addirittura … un videogioco.

6. Una proposta “rischiosa”: fallo in aria

Vuoi che ricordi per sempre la tua proposta insieme alla scarica di adrenalina che ha provato durante questo magico momento? Niente di meglio che chiedergli di sposarti in aria! Parapendio, giro in mongolfiera o poco prima di gettarvi nel vuoto con il paracadute, gli darai un’emozione e brividi di intensità senza pari.

7. Una proposta “spettacolare”: sul palco durante un concerto

Se tu e il tuo uomo avete in comune la passione per la musica o per un particolare cantante, niente di meglio di una proposta di matrimonio sul palco. acquista i biglietti per il concerto del vostro idolo, mettiti in contatto con il service dell’artista e gli chiedi loro se puoi salire sul palco durante il concerto. Niente è impossibile in amore.

Ti potrebbe interessare anche >>> Test personalità: scegli un anello di fidanzamento e ti dirò cosa rivela di te

Qualunque sia il modo in cui deciderai di chiedergli di passare con te il resto della vita ricordati di agire prima di tutto con amore. Se sarai in grado di chiederglielo con il cuorein mano, sarà sicuramente una proposta di matrimonio di successo.