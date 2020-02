Pomeriggio Cinque | Barbara d’Urso ha perso la calma durante la diretta di oggi a causa di alcuni truffatori che sfruttano il coronavirus per fare soldi

Barbara d’Urso, durante il talk dedicato alla cronaca di Pomeriggio Cinque, non poteva non parlare del Coronavirus. A tal proposito la bella conduttrice partenopea ha messo in guardia il suo fedele pubblico, avvertendoli che alcuni truffatori si stanno fingendo membri della croce rossa o del pronto soccorso per spillare soldi ai malcapitati.

“Siete dei Bastardi!” ha urlato Barbara d’Urso furiosa a Pomeriggio Cinque. “Sfruttare in questo modo la paura e il dolore della gente!” ha proseguito la bella conduttrice partenopea, incredula di come al mondo possano esistere persone in grado di compiere gesti del genere.

Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso furiosa in studio: “Bastardi!”

Barbara d’Urso, dopo il suo sfogo contro quelle ignobili persone, grazie ad un collegamento con gli agenti del pronto soccorso, ha spiegato bene al pubblico di Pomeriggio 5 in cosa consiste questa nuova truffa legata al Coronavirus.

Queste persone, se così possono essere definite, suonano alle porte dei comuni cittadini, spacciandosi per agenti del pronto soccorso o per volontari della croce rossa. A quel punto chiedono al malcapitato di turno di poter salire in casa loro, per poter misurare la temperatura e controllare se ci sono i sintomi per diagnosticare o meno il coronavirus.

Una volta entrati nell’abitazione, provano a rubare qualsiasi oggetto, o soldi, sia a loro disposizione. Barbara d’Urso ha avvertito il pubblico di Pomeriggio Cinque di fare attenzione, facendo notare che gli addetti del settore ricevono fin troppe richieste al giorno per mettersi a suonare per le case in giro per le città. Una telefonata di un potenziale cittadino, infatti, è arrivata proprio in diretta, ma la truffa è stata subito scoperta. In quanto la persona contattata, ha subito telefonato a chi di dovere per sapere se avessero iniziato a fare dei controlli per le case degli italiani.

Una puntata, come tutte quelle di questa settimana, difficile per Barbara d’Urso che, dopo la furiosa lite con Vittorio Sgarbi a Live, può almeno gioire di aver raccolto 6 mila euro da donare in beneficenza con la parodia di Sincero scritta da Morgan.

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, che pare sia stata denunciata da Vittorio Sgarbi, è sempre in prima linea per difendere i suoi telespettatori.