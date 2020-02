GF Vip: Spunta un curioso retroscena su Antonio Zequila a Pomeriggio 5

GF Vip | Durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5, è spuntato un curioso retroscena su Antonio Zequila da Cristina Plevani

Barbara d’Urso, dopo aver fornito tutti gli aggiornamenti sul coronavirus, ha intrattenuto i suoi fedeli telespettatori di Pomeriggio 5 con un talk tutto dedicato al GF Vip.

La bella conduttrice partenopea ha ripercorso i momenti salienti della puntata andata in onda ieri sera e, ovviamente, non poteva non commentare la lite tra Adriana Volpe e Antonio Zequila. Quest’ultimo, infatti, insisteva nell’avere avuto una relazione con la conduttrice per poi ridurre il tutto ad un semplice caffè insieme.

Tra un commento e l’altro su quel momento, Cristina Plavani ha svelato un curioso retroscena su Antonio Zequila al GF Vip. La prima storica vincitrice del reality show di Mediaset ha rivelato che qualche anno fa, il concorrente di Signorini ha realizzato alcuni fotoromanzi con lei.

Cristina Plevani spiazza a Pomeriggio 5: “Zequila? Prima del GF faceva i fotoromanzi con me!”

Barbara d’Urso, che ad inizio puntata ha messo in guardia i telespettatori di Pomeriggio Cinque su una truffa legata al Coronavirus, ha prontamente chiesto a Cristina Plevani se Antonio Zequila del GF Vip ci avesse provato anche con lui durante la realizzazione di questi fotoromanzi.

La risposta della storica vincitrice del reality show di canale 5 non è tardata ad arrivare, soddisfando subito la curiosità del pubblico da casa.

“Non ci ha mai provato con me, anche perché all’epoca era fidanzato con Simona Tagli” ha rivelato Cristina Plevani a Pomeriggio 5. “Anche se lui non ha mai ammesso quella relazione” ha proseguito l’ospite di Barbara d’Urso. “Non ci baciammo nemmeno nella finzione dei fotoromanzi, pensa!” ha concluso.

Antonio Zequila, che ieri è stato smascherato da Adriana Volpe, come replicherà di fronte a questo curioso retroscena visto che la Plevani ha anche confermato la sua storia con Simona Tagli?

Per il concorrente del GF Vip non sembra esserci pace.