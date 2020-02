Coronavirus, salgono a dieci le vittime italiane: le ultime sono 3 ultraottantenni: lo ha reso noto il commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Salgono a 10 le vittime italiane del coronavirus. Lo conferma il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli come annuncia l’Ansa. Le ultime tre vittime sono tre ultraottentenni già affetti da patologie importanti.

Coronavirus: 10 vittime italiane. Morti 3 anziani con patologie pregresse

Il coronavirus continua a fare vittime in Italia. Dopo la settima vittima, infatti, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in una conferenza stampa, come spiega l’Ansa, ha confermato il decesso di tre persone anziane che, oltre ad aver contratto il virus, avevano già patologie importanti.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Abbiamo lasciato che si pronunciasse l’Iss – ha spiegato presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a SkyTg24 – per capire in quali episodi il virus è stato determinante, in quali concorrente, in quali non ha avuto parte”.

L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, in conferenza stampa come fa sapere Sky Tg24, ha spiegato che 68 i nuovi casi di coronavirus verificatisi nelle ultime 24 ore in Lombardia aggiungendo che, in totale, sono 240 i contagiati nella regione.