Pinoli | proprietà benefiche e controindicazioni | come utilizzarli

I pinoli sono semi oleosi molto utilizzati in cucina, scopriamo tutte le proprietà, le eventuali controindicazioni e come utilizzarli.

I pinoli vengono prodotti dal Pinus pinea in: Europa, Africa, America e Asia, in Italia invece c’è una vera e propria coltivazione del pino domestico.

Scopriamo i benefici e le proprietà nutritive dei pinoli.

I pinoli sono semi commestibili, prodotti dal Pinus Pinea, sono molto ricchi di sostanze nutritive, apportano calorie ed energia, consigliato per le persone che praticano attività sportive. Sono semi molto presenti nella dieta mediterranea e vengono classificati come frutta secca.

I pinoli, come tutti i restanti semi oleosi, apportano molta energia e calorie, quindi sono consigliati per le persone che praticano attività sportiva, perchè sono degli ottimi ricostituenti. Non solo, sono consigliati anche per le persone che devono affrontare dei periodi di stress e stanchezza.

Per questo motivo, i pinoli devono essere consumati con moderazione, soprattutto per le persone che sono in sovrappeso e sono diabetiche, visto che contengono molti zuccheri.