Semi | 15 grammi al giorno allungano la vita: ecco quali mangiare e come assumerli ogni giorno per una vita longeva e sana

Dai semi di chia, ai semi di canapa, assumere alcuni semi particolari, aiuterebbero ad allungare la vita. Poco conosciuti ma ricchi di proprietà benefiche, i semi che allungano la vita sono 6 in modo particolare. Superfood o superalimenti, semi della salute, semi olesosi, comunque li si voglia chiamare, non c’è dubbio, queste piccole pepite fanno proprio bene all’organismo. Considerandoli come benefici per stomaco e intestino, per il nutrimento dell’organismo e come fonte ricca di minerali, i 6 semi migliori che si possono consigliare per mangiare e consumare come snack o all’interno delle vostre pietanze, regalandovi anche ricette originali e piatti pieni di sapore, sono: i semi di chia, i semi di lino, i semi di zucca, i semi di sesamo, i semi di girasole e i semi di canapa. Scopriamo insieme come usarli al meglio nella nostra quotidianità.

Potrebbe interessarti anche: Cosa cucino con la Zucca | 5 ricette in 5 minuti – VIDEO

Semi | 15 grammi al giorno allungano la vita: ecco quali

I 6 migliori semi da mangiare sono quelli che fanno bene all’organismo e che regalano un’ampia gamma di ricette sfiziose in abbinamento: scopriamo insieme cosa nascondono queste pepite preziose e come utilizzarli in cucina per allungare la vita in modo naturale

1. Semi di Chia | Il miglior alleato contro la colite e la perdita di peso

Ricchi di minerali e vitamine, ma anche di fibre e acidi grassi Omega-3, i semi di chia si presentano come piccolissime pepite scure, che possono essere consumate sia cotte che crude, per meglio ancora godere delle fantastiche proprietà, e anche sotto forma di gel in grado di addensare salse, budini, succhi. I semi di chia fanno parte dei superfood, alimenti che hanno un contenuto di sostanze preziose per la salute, come vitamine, sali, enzimi, antiossidanti, fibre ecc…, superiore alla media dei cibi. Per esempio, a parità di peso, questi semi hanno un contenuto maggiore di Omega3 rispetto al salmone, e di calcio rispetto al latte, e già questo basta a renderli un superfood.

Le proprietà sono strettamente collegate alla presenza nei semi di ottime quantità di grassi buoni, fibre, proteine, calcio, magnesio ecc. Tra queste spiccano quelle anti colite, anti colesterolo e dimagranti, oltre all’azione preventiva del diabete e dell’osteoporosi, e a quella antinfiammatoria per la mucosa gastrica e riequilibrante degli ormoni per la donna in pre e menopausa. Inoltre, questi semi riducono la pressione sanguigna, rafforzano capelli e unghie, combattono i radicali liberi e l’invecchiamento, contrastando anche rughe e macchie della pelle. In più, contribuiscono a rigenerare la pelle, potenziare le funzioni cerebrali, prevenire il morbo di Alzheimer e abbassare il colesterolo.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Come assumere correttamente i semi di chia

Per rendere attive le fibre dei semi di chia, questi devono essere messi in un liquido (latte, bevanda vegetale, acqua ecc.) o nello yogurt per almeno un’ora prima di essere assunti. In tal modo, i semi assorbono parte del liquido in cui sono immersi (fino a 10-12 volte il loro peso), diventando gelatinosi. La gelatina che si forma è costituita dalle fibre solubili, ed è in grado di riempire lo stomaco, aumentando il senso di sazietà, e di assorbire parte dei grassi, del colesterolo e degli zuccheri assunti attraverso il cibo, riducendone l’assorbimento.