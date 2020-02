Pechino Express | Francesca De André ha provocato Gennaro Lillio dopo la fine della loro storia d’amore

Francesca De André è tornata a parlare del suo rapporto, ormai terminato, con il bel modello partenopeo Gennaro Lillio, attualmente impegnato con l’adventure game di Rai 2 Pechino Express.

La figlia d’arte, intervistata dal settimanale Mio ci ha tenuto a specificare che, contrariamente da quanto rivelato da Gennaro, a decidere di terminare la loro storia d’amore è stata lei e non lui.

“Gli ho detto io che le cose tra di noi non andavano più, ma lui è subito corso sui social a dire che ha scelto di terminare la nostra relazione” ha confidato Francesca De André su Gennaro Lillio di Pechino Express. “Lui è ossessionato dai social e non capisco perché continui, nonostante sia passato del tempo, a rispondere in questo modo. Forse non gli è ancora passata?” ha concluso pungente la pupilla di Barbara d’Urso.

Leggi anche:

Marco Berry dopo l’eliminazione: “Ho imparato una lezione importante”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Gennaro Lillio a Pechino Express | Francesca De André: “Gli auguro il meglio”

Nonostante la loro relazione non sia finita nel migliore dei modi, e lei abbia ricominciato la sua storia con Giorgio Tambellini, Francesca De André non prova nessun tipo di rancore nei confronti del concorrente di Pechino Express, che è ritornato in gara con Vera Stella, anzi. La figlia d’arte è pronta ad augurargli ogni bene.

“Nonostante tutto gli auguro ogni bene” ha esordito Francesca De André. “Gli auguro che si faccia una vita” ha continuato pungente. “E che se la faccia bella!” ha concluso.

Almeno per il momento, forse anche per motivi contrattuali. Gennaro Lillio di Pechino Express ha preferito non replicare di fronte alle frecciatine della sua ex, che domenica scorsa ha litigato con sua sorella Fabrizia a Domenica Live.

Leggi anche:

Pechino Express | Asia Argento costretta al ritiro: “Dolore mostruoso”

Il rapporto tra Gennaro Lillio e Francesca De André del GF è, da mesi, purtroppo arrivato al capolinea. I due non sono nemmeno rimasti amici.