Uomini e Donne | Giorgio Manetti ha stroncato la dama del Trono Over Gemma Galgani, affermando che non la crede più quando dice di cercare l’amore

Il pubblico del Trono Over di Uomini e Donne ricorda ancora con tanto affetto la storia d’amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. I due sono stati insieme per quasi un anno, ma poi la dama, nonostante numerosi ripensamenti in seguito, decise di interrompere la loro relazione.

A distanza di qualche anno dal loro ultimo incontro, il gabbiano più famoso del piccolo schermo, intervistato da Nuovo Tv, è tornato a parlare della sua ex compagna rivelando di non credere più alla sue parole visto che dice di cercare ancora l’amore ma sono ormai 10 anni che è nel programma di Maria De Filippi.

“Ormai non c’è più bisogno di restare al Trono Over, anche se cerchi l’amore, visto che ti conosce tutta Italia” ha esordito Giorgio Manetti contro Gemma Galgani del Trono Over. “Ci vuole un po’ di coerenza, che ultimamente le manca. E’ inutile stare in tv, se non hai le qualità per poterci stare”.

Leggi anche:

Gemma Galgani | Sfogo vs Tina Cipollari | “Dimmi che non mi sopporti”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne svela: “Ho dimostrato chi sono”

Giorgio Manetti, oltre a parlare di nuovo di Gemma Galgani del Trono Over, ha anche parlato della sua esperienza all’interno del programma dedicato all’amore di Maria De Filippi.

Giorgio è felice del suo percorso ad Uomini e Donne, ma è ancora più felice di aver trovato l’amore al di fuori delle telecamere.

“Sono contento del mio percorso, sono riuscito a dimostrare chi sono” ha spiegato Giorgio Manetti del Trono Over. “Maria mi ha sempre dedicato molto spazio, ma ho deciso di abbandonare il programma perché stava uscendo fuori un’immagine sbagliata di me. Il pubblico iniziava a percepire qualcosa che non mi assomigliava più” ha concluso.

Anche se, una buona fetta di pubblico, sogna ancora di vederlo tornare negli studi di Uomini e Donne. E non è detto che non accada, visto che Tina Cipollari ha fatto un appello a tutti gli ex di Gemma Galgani.

Leggi anche:

Uomini e Donne | Ida e Riccardo litigano al Trono Over: c’entra Gemma

Se invece il pubblico spera di rivedere la coppia formata da Gemma e Giorgio a Uomini e Donne, beh quello è un altro discorso. In quanto il cavaliere è felicemente fidanzato.