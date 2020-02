Serena Enardu | Il retroscena a Verissimo spiazza: c’entra Pago

Serena Enardu | L’intervista a Verissimo della compagna di Pago ha fatto parecchio discutere il pubblico del piccolo schermo, tant’è che è dovuta intervenire la redazione di Silvia Toffanin

Serena Enardu è stata una delle protagoniste della scorsa puntata di Verissimo con Silvia Toffanin. La sua intervista, come immaginabile, ha fatto parecchio discutere il pubblico del piccolo schermo. Il motivo? Serena ha risposto ad una domanda sull’eliminazione di Pago al GF Vip.

La domanda ha creato un certo sospetto da parte dei telespettatori, visto che l’intervista è stata girata prima dell’eliminazione dell’artista sardo dalla casa. Il pubblico si è chiesto come facevano a sapere la Enardu e la produzione di Silvia Toffanin che Pago sarebbe stato eliminato?

La redazione della trasmissione, attraverso un comunicato, ha fatto chiarezza sull’intervista di Serena Enardu a Verissimo.

Verissimo | La redazione fa chiarezza sull’intervista di Serena Enardu

La produzione di Verissimo, come anticipato, ha fatto chiarezza sull’intervista di Serena Enardu da Silvia Toffanin, ammettendo che l’intervista è stata effettivamente girata prima dell’uscita di Pago al Grande Fratello Vip, ma con un piccolo particolare alle spalle. Quale?

La stessa domanda è stata fatta all’ex tronista di Uomini e Donne anche sugli altri concorrenti in nomination e, nel montaggio finale, sarebbe andata in onda soltanto la versione con l’eliminato effettivo.

L’uscita di Pacifico Settembre non era in nessun programmata, o scritta, dalla produzione del GF Vip. Serena Enardu a Verissimo, che è stata duramente stroncata da Ambra Lombardo per la sua scelta di entrare nella casa, si è semplicemente limitata a rispondere alla domanda di Silvia Toffanin su tutti i concorrenti in nomination.

In molti, prima di questo chiarimento, sospettavano che l’uscita del cantante fosse già organizzata da tempo, ma così non è. Serena e Pago dopo il GF Vip, intanto, si godono la loro storia d’amore.