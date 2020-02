Coronavirus Italia, c’è la sesta vittima: si tratta di una paziente oncologica di Crema il cui quadro clinico era già compromesso, video.

RETTIFICA – Una nota ufficiale della Regione Lombardia smentisce il decesso di Brescia. “In merito alla notizia diffusa dagli organi di stampa in relazione ad una morte agli Spedali Civili di Brescia, sentita la Direzione Sanitaria dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, Regione Lombardia smentisce tale informazione, precisando che in tale struttura non si è verificato alcun decesso”.

Ancora una vittima in Italia dove il numero dei morti per il Coronavirus sale a sei. Come fa sapere l’Ansa è deceduta una donna di Crema. Si tratta di una paziente oncologica che era stata trasferita agli Spedali Civili di Brescia dove era risultata positiva al coronavirus. Il suo quadro clinico era già compromesso.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI