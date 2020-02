Oggi tutti pensano di poter essere medici di loro stessi e si affidano a dieta ‘fai-da-te’. Ma ci sono errori gravissimi da non commettere: ecco i principali

Spesso i chili di troppo sono legati a comportamenti alimentare sbagliati. Altrettanto sbagliato però può essere pensare di fare in proprio. Sono molti infatti gli errori nelle dieta ‘fai-da-te‘ che rischiano di creare soltanto danni, poi difficili da sistemare.

Un conto è cercare di perdere peso, di sistemate gli inestetismi ai fianchi, di essere sempre in salute. Un altro è volerlo fare da sole, senza consultare uno specialista che sa come indirizzarci sulla giusta strada. Un esempio concreto? Pane e pasta, più in generale i carboidrati in molte diete sono ridotti se non eliminati. Ma questo succede per poche settimane, non per la vita. E comunque devono essere sostituiti da altri elementi altrettanto validi.

Dimagrire richiede anche un certo sacrificio. Farlo pensando di ottenere risultati soltanto perché eliminiamo certe abitudini alimentari è sbagliato e dannoso. Ecco sei errori da non commettere nelle ‘diete-fai-da-te’

Saltare completamente la colazione o bere solo un caffè

Normalmente ceniamo verso le 20-21 e facciamo pranzo tra le 12 e le 13. Questo significa che passano almeno 15-16 ore tra un pasto e l’altro. Così, se sostituiamo la colazione con un semplice caffè accompagnato al massimo da due biscotti, è un disastro. Ancora di più se la saltiamo del tutto. Arriveremo al pranzo con una fame arretrata e quindi punteremo a rifarci, sbagliando.

Tutti gli errori da non commettere

Sostituire i pasti con bevande dietetiche o barrette

In tutte le diete il consiglio fondamentale è quello di bere molto. Ma si parla di acqua, non di bevande dietetiche, spesso preparate da soli e senza un controllo. E allo stesso stesso modo le barrette dietetiche non possono sostituire un pasto. A pranzo, oppure a cena, servono alimenti che nutrono e danno anche un certo senso di sazietà. Quindi così, il risultato è simile a quello di saltare il pasto.

Occhio ai prodotti light

Molto sponsorizzati, i prodotti light contengono pochi zuccheri, ma possono invece avere molti grassi. Il consiglio fondamentale è quello di controllare attentamente le etichette, perché spesso questi prodotti contengono un a quantità di proteine elevata e possono portare problemi nei reni. In più contengono additivi o dolcificanti artificiali.

Verdure sì, ma non solo la soluzione

Mangiare soltanto verdure oppure zuppe Nessuna dieta, anche quelle ‘fai-da-te’ vi impedirà mai di mangiare verdure. Ed è giusto perché contengono minerali, vitamine, antiossidanti e altri nutrienti. Ma da sole non possono bastare perché mancano le proteine e i grassi. Quindi verdure sì,. Ma non da sole.

Sostituire il pranzo con uno yogurt



Qualcuna pensa che sostituire il pranzo con uno yogurt sia sufficiente per dimagrire. Per un giorno o due al massimo può anche andare bene ma non deve diventare la regola. Nessuno yogurt può infatti garantire le proteine e le fibre necessarie per un pasto completo. Deve essere necessariamente accompagnato da carboidrati complessi, come quelli che derivano dai cereali, ma anche dalle fibre di verdura e frutta.

Sostituire la cena con un aperitivo

Ormai è diventata l’epoca degli aperitivi e degli apericena. Belle vedersi insieme agli amici, passare un’ora lontano dal caso del lavoro e degli impegni. Ma dannoso, perché spesso sono a base di formaggi e salumi che da soli non garantiscono l’apporto gusto di calorie. Anzi, contengono molte calorie e possono comportare sovrappeso, gonfiore, ma anche ritenzione.