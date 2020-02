Le persone con disturbi d’ansia nascondono questi 5 superpoteri

L’ansia può verificarsi a causa di circostanze particolari oppure essere una caratteristica innata di chi ne soffre. Scopri le 5 qualità intrinseche delle persone ansiose.

Non tutti reagiamo allo stesso modo di fronte alle situazioni che si presentano nella nostra vita. Ci sono alcune persone che tendono a vivere gli eventi e le situazioni in uno stato di eccessiva preoccupazione e tormento, e questo eccesso si verifica sia a livello di intensità che di durata. Irrealisticamente si tende ad immaginare il peggio e si teme il futuro. Spesso ci si rende conto di essere stati esagerati e di aver avuto una visione troppo pessimistica della situazione e si prova a migliorare. Tuttavia, per alcune persone è quasi impossibile non vivere in uno stato ansioso perenne anche perchè l’ansia sembra essere un tratto della personalità innato della persona che ne soffre. Scopri come riconoscere una persona con ansia innata verificando i suoi 5 superpoteri distintivi.

Le persone ansiose hanno 5 qualità principali

L’ansia è un disturbo comportamentale che si traduce in uno stato di preoccupazione eccessiva. Tutti potremmo sperimentarla ad un certo punto della vita a causa dello stress generatoda situazioni specifiche che provocano ansia. Quando lo stato di ansia è cronico, essa può diventare patologica. Inoltre spesso l’uso eccessivo di sostanze psicoattive per ridurre i sintomi non fa che peggiorare la situazione. Per alcune persone l’ansia è innata e lo dimostrano 5 qualità tipiche di queste persone:

1.Un potente istinto

Il loro senso dell’istinto èmolto sviluppato e usano lo stress come meccanismo di sopravvivenza. Non lasciano nulla al caso, pianificano tutto. Per ogni situazione preparano un un piano d’azione con tanto di risoluzione di eventuali imprevisti. Essendo diffidenti nei confronti del pericolo, raramente si lasciano sorprendere da situazioni rischiose ma prevedono in anticipo anche i rischi derivanti dalle loro azioni.

2. Una capacità di individuare bugie

L’ansia porta ad una maggiore sfiducia nelle persone ed enfatizza la paura di venire ingannati dagli altri. Di conseguenza questo tipo di persona tenderà ad analizzare scrupolosamente i propri interlocutori, analizzerà linguaggio non verbale e quant’altro per captare possibili bugie. Inoltre, l’ansioso mal sopporta la presenza delle persone maligne e non ha problemi a porre fine ad una relazione tossica se la ritiene tale.

3. La capacità di sentire vibrazioni



Capiscono le persone che hanno di fronte a pelle. Per loro ognuno emana vibrazioni. Captano e fiutano soprattutto la presenza di persone negative, prima ancora che loro esprimano i loro pensieri. Quando incorrono in persone negative provano un forte senso di disagio, mentre al contrario, quando sono circondati da persone positive, provano felicità e serenità.

4.Un potere analitico

Avere l’ansia spinge inesorabilmente ad analizzare ogni situazione in modo scrupoloso. Le persone ansiose hanno difficoltà a vedere il lato positivo delle cose e tendono a focalizzare l’attenzione sui possibili problemi a partire dalle informazioni e dai dati che hanno a disposizione. Questo li rende persone accecate dal perfezionismo, che li porta ad essere molto esigenti con se stessi e ad auto-colpevolizzarsi al minimo errore commesso.

5. Una grande empatia

Le persone ansiose sono esageratamente empatiche. La sensibilità è una delle loro qualità più sviluppate. Riescono a capire le persone profondamente e captano le emozioni che provano gli altri senza margini di errore. Mostrano compassione e altruismo e svolgono molte azioni in questa direzione. Mettendosi nei panni degli altri, le persone ansiose hanno sempre buoni consigli da dare agli altri.

