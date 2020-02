Serena Enardu | Ambra Lombardo tuona: “Ha strumentalizzato la sua storia”

Serena Enardu è stata attaccata da Ambra Lombardo durante la diretta con il Grande Fratello Vip. La compagna di Kikò Nalli ha accusato Serena di aver strumentalizzato la sua relazione con Pago

Ieri sera, Serena Enardu ha fatto il suo ritorno nella casa del Grande Fratello Vip per avere un nuovo confronto con Andrea Montovoli e Patrick Pugliese, che nel corso della settimana l’hanno duramente criticata, accusandola di aver partecipato al programma soltanto per ottenere una maggiore visibilità.

Pupo, opinionista di Alfonso Signorini, ha ricordato ai due concorrenti che tutti sono lì per ottenere visibilità e non di certo per fare un’esperienza diversa dal solito. A tal proposito, sui social, è intervenuta Ambra Lombardo che ha replicato su quanto affermato dall’opinionista in merito alla scelta di prendere parte al reality show di canale 5 per visibilità.

“L’affermazione fatta da Pupo in parte è vera e in parte no” ha spiegato la fidanzata di Kiko Nalli. “Cercare visibilità puntando su stessi è un conto, strumentalizzare una relazione di 7 anni è ben altra cosa” ha concluso Ambra Lombardo contro Serena Enardu del GF Vip.

Ambra Lombardo stronca Serena Enardu al GF Vip: “Non è in vendita!”

Ambra Lombardo, che negli scorsi mesi si mormorava avesse diffidato alcuni programmi in onda su Mediaset, non ci è andata di certo leggera nei confronti di Serena Enardu del GF Vip, dicendole non solo di aver strumentalizzato la sua relazione con il cantante Pago, ma anche affermando che in un certo qual modo lei ha venduto il suo privato in tv.

“Per qualcuno un privato di coppia è quello privato e consolidato, fatto di anni trascorsi insieme, quello per fortuna non è di certo in vendita!” ha concluso Ambra Lombardo.

Almeno per il momento la fidanzata di Pago del Grande Fratello Vip, che ieri ha discusso con Patrick e Montovoli, non ha ancora replicato a queste nuove accuse e non è detto che lo farà, visto che ormai è abituata ad essere oggetto delle critiche provenienti dal web.

Intanto, però, il cantante ha abbandonato la casa più spiata d’Italia e i due possono finalmente iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme. E’ giunto un nuovo inizio per Pago e Serena.