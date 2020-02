Friends | Il cast ufficializza la reunion: l’annuncio via Instagram

Friends sta per tornare con una reunion speciale annunciata dal cast via Instagram. Tutti pronti per Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross?

Vi avevamo fatto sognare già qualche mese fa, annunciandovi che una reunion era oramai nell’aria. Ora possiamo finalmente darvi il via libera: che il conto alla rovescia abbia inizio, Friends sta per tornare!

La serie tv che ci ha conquistato negli anni ’90, aprendo la strada a infiniti eredi non sempre all’altezza, torna ora per un episodio speciale.

Dopo le voci degli ultimi mesi, la notizia è stata resa ufficiale venerdì dal direttore del programma HBO Max Kevin Reilly, al quale fanno eco gli stessi membri del cast via Instagram.

“It’s happening” commenta Courteney Cox taggando i suoi vecchi compagni d’avventura e condividendo uno scatto che ritrae il cast qualche anno fa.

Ma quando e dove potremo seguire le nuove avventure di Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross? Scopriamolo insieme.

Friends sta per tornare

Gli stessi studi californiani in cui sono state girate le 10 stagioni che hanno reso famoso Friends (il Teatro 24 della Warner Bros. a Burbank, in California) riaprono le porte a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer per nuove avventure cariche di risate.

Per il momento si parla di un singolo episodio molto speciale, che sarà offerto con le altre 10 stagioni della serie cult attese sulla piattaforma di streaming lanciata nel maggio 2020 negli Stati Uniti.

A dirigere l’episodio sarà Ben Winston, al fianco di Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane, i due creatori della serie originale.

Rigorosamente top secret la trama dell’episodio o qualsiasi altra possibile indiscrezione su quanto il pubblico dovrebbe aspettarsi. Ciò naturalmente non fa che crescere l’attesa per questo episodio che mira a rilanciare la serie su HBO.

Il progetto è così carico di aspettative da aver spinto i vertici di HBO a spendere per ogni protagonista dai 2.5 ai 4 milioni di dollari… per un singolo episodio!

Sembra dunque che le basi per un’alta aspettativa ci siano tutte perciò… fan di Friends il vostro momento sta arrivando!