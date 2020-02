Quiche ai carciofi è un antipasto che delizierà tutti i commensali, si prepara in poco tempo e con pochi ingredienti. Scopriamo come prepararla.

I carciofi sono ortaggi di origine mediterranea, molto versatili, si possono utilizzare per la preparazione di antipasti, primi e secondi piatti.

Sono un ortaggio molto gustoso con un sapore delicato, inoltre sono molto ricchi di sostanze nutritive, che gli conferiscono molte proprietà benefiche per il vostro organismo.

I carciofi sono perfetti per le persone che vogliono perdere peso, ma perfetti anche per chi ha il colesterolo alto o di problemi al fegato.