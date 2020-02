Cosa cucino con i Carciofi | 5 Ricette facili e veloci – VIDEO

Cosa cucino con i Carciofi | 5 Ricette veloci, facili e leggere da proporre per il pranzo della domenica o una cena in famiglia. Idee, consigli e video ricette

I carciofi sono un alimento classificato tra gli ortaggi più versatili in cucina. Grazie alle loro tantissime proprietà, sono molto consigliati in diete ipocaloriche e salutari. E non mancano interessanti abbinamenti in ricette davvero squisite. Infatti i carciofi si possono utilizzare in numerosi piatti differenti: dai carciofi fritti alle tantissime torte rustiche, passando per primi piatti e insalate. Se anche tu stai pensando “cosa cucino con i carciofi?” ecco allora la risposta alla tua domanda. Segui passo passo le ricette video, i consigli e i trucchi gastronomici. Tutte le ricette facili e veloci che potete cucinare con i carciofi, per preparare un gustoso menu da servire a tavola pronte per deliziare i palati di tutta la famiglia.

Potrebbe interessarti anche: Cosa cucino con il Tonno | 5 Ricette facili e veloci – VIDEO

Ricetta | Carciofo fritto alla Giudia – VIDEO

I Carciofi alla Giudia sono il piatto che più di ogni altro simboleggia il forte legame che stringe la città di Roma al quartiere ebraico. Buonissimi come antipasto ma anche come contorno, i carciofi alla Giudia sono ottimi, piacciono a grandi e piccini, famosi per la loro croccantezza ma anche per il loro sapore delicato. Scopriamo la ricetta video originale. Segui passo passo come portare a tavola una delizia unica!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Ricetta | Tagliatelle alla crema di carciofi e salsiccia – VIDEO

Iniziamo subito con la prima ricetta video a base di carciofi, protagonisti delle nostre 5 ricette di oggi. Ecco dunque il primo piatto: Tagliatelle alla crema di carciofi e salsiccia. Una primo piatto con una pasta fresca morbida e non troppo carica, con meno uova rispetto alla ricetta della tradizione, ma perfetta per raccogliere un condimento cremoso a base di carciofi, salsiccia, ricotta e parmigiano. Segui la ricetta video di seguito e scopri il tuo primo piatto a base di carciofi

Potrebbe interessarti anche: Zuppe depurative | 5 ricette un unico obiettivo: la tua salute

Ricetta | Risotto cremoso ai carciofi – VIDEO

Per gli amanti del riso o per coloro che sono intolleranti al glutine, non poteva mancare un buon risotto. Questa volta adoperiamo i carciofi, per l’appunto, in un mix di formaggi che doneranno al piatto una cremosità senza eguali. Ecco a voi la ricetta video da seguire in basso

Potrebbe interessarti anche: Cosa cucino con il Radicchio rosso | 5 video ricette semplici e gustose

Ricetta | Carciofi ripieni in padella – VIDEO

Adatti come antipasto così come secondo piatto vegetariano, i carciofi ripieni rappresentano tradizione e semplicità. Il sapore di questo delizioso ortaggio viene esaltato, in questa facile ricetta, proprio dai semplici ingredienti di farcitura: pangrattato, aglio, formaggio e prezzemolo. Per realizzare questi carciofi ripieni in padella, che vengono infine gratinati al forno, l’ideale è il carciofo mammola, privo di spine e dalla forma piuttosto larga. Segui la video ricetta di seguito

Potrebbe interessarti anche: Gateau di patate cremoso | La ricetta senza uova, burro e latte

Ricetta | Carciofi e patate cocotte – VIDEO

Un contorno a base di carciofi e patate molto veloce e davvero sfizioso. Potete prepararlo in cocotte mono porzione oppure in un’unica teglia e poi dividerlo in tavola per i vostri commensali. Un contorno che può fungere anche da piatto unico se aggiungete alle patate e carciofi anche degli straccetti di manzo o pollo. Ma anche nella variante più invernale con l’aggiunta di funghi porcini, una delizia! Segui la video ricetta di seguito per scoprire come preparare i Carciofi con le patate

Potrebbe interessarti anche: Girelle di tacchino con carciofi e formaggio: la ricetta veloce

Per oggi è tutto, le 5 ricette con i carciofi sono pronte per essere portate in tavola! Scegliete il piatto che più vi attira, o magari provate l’intero menù, i vostri ospiti gradiranno sicuramente la squisitezza dei piatti!