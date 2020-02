Sale Caldo | Il rimedio naturale per curare 9 problemi di salute

Sale Caldo | Il rimedio naturale che non conoscevi per curare 9 problemi di salute: la cervicale, l’artrosi e i problemi muscolari. Come utilizzarlo e quali benefici apporta al fisico

Il Sale caldo è un rimedio naturale, economico ed efficace per rimediare a brutti problemi muscolari, curare la cervicale infiammata o altri dolori articolari come artrosi e reumatismi. Insomma, un vero “miracolo” della natura che pochi ancora conoscono ma che risulta molto usato, invece, in fisioterapia. Il sale caldo apporta notevoli benefici ai muscoli contratti e risolve molti problemi legati a ossa e al sistema respiratorio. Scopriamone le proprietà benefiche per il fisico e come utilizzarlo al meglio in casa con alcuni metodi naturali che sono un vero toccasana per il proprio corpo.

C’è da fare però un’importante precisazione, affinché il rimedio sia maggiormente efficace è bene servirsi di sale di prima qualità cioè di sale marino integrale oppure di sale dell’Himalaya, prodotti naturali e non trattati che sarebbe bene utilizzare non solo per questo scopo ma anche e soprattutto per la propria alimentazione. Il vantaggio di questi sali è che sono ricchi di minerali che vengono ceduti al nostro corpo insieme al calore e allo stesso tempo, nel caso dell’impacco, riescono ad assorbire l’umidità in eccesso nel corpo. Scopriamo, quindi i 9 problemi di salute curabili con il Sale caldo.

Sale caldo | Il rimedio naturale per 9 problemi di salute

Forse oggi non se ne parla più tanto spesso, ma il sale caldo è un vecchio rimedio della nonna che è stato adoperato in passato quando ancora non esistevano creme o cerotti riscaldanti che alleviassero i dolori. Il sale grosso caldo ha infatti la medesima funzione di questi prodotti, vale a dire di distendere i muscoli, diminuendo la loro contrazione e di conseguenza anche il dolore che ne deriva.

Il sale caldo funziona pertanto come un antidolorifico e antinfiammatorio naturale, in quanto anche chi soffre di reumatismi, cervicale o tendiniti può sicuramente trarne giovamento. Come vedremo successivamente, occorre preparare un cuscino di sale da posizionare poi sulla parte del corpo dolente o congestionata, dal momento che il sale caldo ha anche la capacità di decongestionare e liberare vie nasali e respiratorie. Si tratta di un rimedio totalmente naturale e soprattutto sicuro, che non provoca effetti indesiderati e che può essere anche utilizzato sui bambini.

Scopriamo quali benefici il sale caldo può avere su alcune parti del corpo doloranti. In particolare, gli impacchi di sale caldo sono utili per:

Infiammazioni alle orecchie (per esempio, otiti) dei bambini

Problemi respiratori (bronchiti, tosse grassa): è sufficiente appoggiare il canovaccio con il sale scaldato sul petto per fluidificare il catarro

Sinusiti

Dolori muscolari

Cervicali

1. Il Sale caldo per la cervicale

La cervicale è un problema che affligge moltissime persone e che può insorgere senza alcuna causa apparente scatenante. Il dolore della cervicale è provocato talvolta dalla tensione e contrazione dei muscoli del collo, a causa di una postura scorretta, delle temperature rigide oppure per processi infiammatori dei tessuti di questa zona.

Come porvi rimedio? Possiamo semplicemente preparare degli impacchi di sale caldo per la cervicale, formando dei sacchettini da porre intorno al collo e aspettare che il sale si raffreddi. Quindi i passi da seguire saranno:

Prendete una padella, impostate il fuoco a fiamma dolce e versate il sale grosso. Non appena comincerà a scaldarsi, potrete rimuovere la padella dal fuoco e inserire il sale in un sacco di cotone .

. Quindi, stendetevi sul letto, sul divano, dove vi è più comodo e appoggiate il sacchetto sul collo. Avvertirete subito una sensazione di calore propagarsi, che vi aiuterà a sciogliere i nervi e i dolori.

2. Sale caldo per sinusite, raffreddore e catarro

Nemico a tavola, il sale è un alleato della salute quando viene utilizzato per trattare inestetismi locali (basti pensare ai benefici che apporta nella lotta contro la cellulite) e infiammazioni.

Uno dei rimedi più antichi, infatti, utilizzato anche dalle nonne in passato, è quello di praticare a livello locale impacchi di sale caldo per ridurre o placare i fastidi delle infiammazioni ma anche curare raffreddore, sinusite e catarro.

Quando non respiriamo bene a causa della congestione al naso e della presenza di muco, andiamo incontro a forti mal di testa, per non parlare dell’impossibilità di respirare correttamente. Anche in questo caso possiamo riempire un panno di fibre naturali con il sale caldo e lasciarlo sulla fronte e sul naso per agevolare la respirazione e sciogliere il muco presente. Il sale viene sostanzialmente scaldato in una padella antiaderente e messo in un canovaccio di stoffa o in un vecchio calzino bianco (è importante che sia bianco per evitare che a contatto con il sale caldo il colore stinga rilasciando i pigmenti sulla pelle) e appoggiato sulla parte lesa fin quando non si raffredda.

I benefici sono immediati: l’infiammazione si placa e il dolore diminuisce. Bastano circa 10 minuti con il sale grosso caldo per sentire subito un piacevole sollievo.

3. Sale caldo per calmare la tosse grassa

In caso di bronchite, uno dei sintomi caratteristici è sicuramente la tosse grassa. Per sciogliere il muco, renderlo più fluido ed agevolarne l’espulsione, è consigliabile fare un cuscino di sale caldo di grandi dimensioni, in modo da poterlo appoggiare su tutto il petto. Così facendo, il calore si distribuirà uniformemente e penetrerà in maniera dolce.

Possiamo applicare il cuscino riempito di sale caldo più volte al giorno, facendo attenzione che non sia bollente e che quindi non scotti. Possiamo usare questo rimedio anche sui bambini, maggiormente più a rischio di tosse e raffreddore nei mesi invernali.

4. Sale caldo per i dolori mestruali

Questo rimedio sarà molto apprezzato da quelle donne che soffrono particolarmente di dolori mestruali. Sappiamo che i fastidi legati al ciclo sono dovuti alle contrazioni delle pareti uterine. Per rilassare queste ultime possiamo applicare un cuscino di sale caldo sulla zona del bassoventre per una ventina di minuti.

Come anche per le altre tipologie di dolori, possiamo ripetere questo “trattamento” più volte al giorno, facendo attenzione che il sale non sia troppo caldo.

5. Sale caldo per il mal di schiena

Gli impacchi di sale caldo riescono a lenire anche il comune mal di schiena. Il procedimento è sempre lo stesso: riscaldare del sale sul fuoco e, assicurandoci che non sia troppo caldo, riempire con esso un cuscinetto di stoffa, cotone o un panno che andiamo a chiudere, ponendo quest’ultimo sulla schiena.

Il calore rilassa le fibre muscolari e con poche applicazioni ritroveremo la nostra agilità, tornando a muoverci normalmente. Ripetete gli impacchi più volte al giorno, il caldo scioglie le contratture e tutto ciò che è legato ai muscoli indolenziti.

6. Sale caldo per i dolori alla sciatica

Altro tipo di fastidio molto comune è la sciatalgia, ovvero la famosa sciatica. Si tratta di un’infiammazione del nervo sciatico, che colpisce dalla parte inferiore della schiena a tutto l’arto inferiore.

Possiamo avvertire dolore, più o meno intenso e più o meno continuo, fitte e intorpidimento delle gambe. In questo caso particolare, è bene procedere prima con degli impacchi freddi e poi, in un secondo momento, passare a quelli caldi, quindi ricorrendo al nostro utilissimo sale caldo. Naturalmente, se il dolore è esteso faremo più impacchi da collocare su aree diverse e più volte al giorno. Ricordiamo comunque che, per traumi peggiori, il rimedio è solo quello di rivolgervi ad un medico il quale vi saprà consigliare la giusta terapia da intraprendere.

7. Sale caldo per curare l’artrosi

Arriviamo a una delle patologie più frequent specie in persone con qualche anno in più: l’artrosi. Essa è una malattia infiammatoria progressiva che colpisce principalmente alcune zone del corpo: gli arti, la colonna vertebrale e le anche. Ad infiammarsi sono le articolazioni, e il sintomo tipico che insorge prima di tutti è sicuramente il dolore, accompagnato poi dalla difficoltà di compiere movimenti e gesti normali, come prendere qualcosa in mano.

Con il sale grosso caldo, inserito all’interno di pezze di stoffa e poi richiuse, dalle dimensioni diverse a seconda delle zone che andiamo a trattare, si riduce lo stato infiammatorio e si agevolano i movimenti di queste stesse aree del corpo.

8. Sale caldo per il mal di denti

Uno dei rimedi naturali per chi soffre di mal di denti è l’utilizzo del sale caldo. Il mal di denti può avere le cause più diverse: infiammazioni, ascessi, contrazioni dei muscoli facciali che si irradiano fino all’orecchio. Per un fastidio continuo e che ci assilla notte e giorno possiamo provare dei semplici impacchi di sale precedentemente riscaldato e adagiare l’impacco sulla guancia in cui avvertiamo il dolore.

Il sale è riutilizzabile fino a 3 volte consecutive; superate queste occorre cambiarlo. Applichiamo il sale caldo per almeno una mezz’ora sulla parte dolente e ripetiamo se necessario.

9. Sale caldo ottimo rimedio per la tendinite

La tendinite colpisce principalmente le aree del corpo vicine alle articolazioni. È bene agire prima che peggiori per non incorrere in fastidi che richiedano un intervento farmacologico.

I sintomi tipici sono: dolore, spesso gonfiore e rossore della parte colpita. Il cuscino di sale caldo sembra essere particolarmente efficace in casi di tendinite cronica: quindi, prepariamo un cuscino con un paio di manciate di sale che abbiamo precedentemente riscaldato e stendiamo lo stesso sull’area interessata. Attendiamo finché il calore non si esaurisce.

Come preparare e utilizzare il sale caldo | La ricetta

A seconda che la zona da trattare sia più o meno estesa, prendete da 1 a 3/4 pugni di sale grosso e versateli in una padella. Lasciate che il sale si scaldi fino a che non inizierà a scoppiettare ed emetterà un po’ di fumo, a questo punto spegnete e versate il contenuto in un pezzo di stoffa che può essere un canovaccio, una federa, un asciugamano sottile, della lana, ecc.

Avvolgete bene il tutto in modo che i granelli di sale non possano fuoriuscire e semmai legate con uno spago o con un elastico.

A questo punto posizionate il vostro impacco di sale caldo sulla zona che lo necessita, se avete la sensazione che bruci troppo, evitate di scottarvi e aspettate che la temperatura sia accettabile per la vostra pelle. Si può tenere sulla zona dolorante per circa 20 minuti, ovvero più o meno fino a che il sale sarà tornato a temperatura ambiente. Volendo, per esempio se vengono utilizzati contro raffreddore, sinusite o problemi respiratori, si possono aggiungere erbe aromatiche che rilasciano la loro essenza quando vengono scaldate, come olio di rosmarino o menta.

Se necessario è possibile ripetere l’operazione più volte al giorno (si può riutilizzare il sale almeno un paio di volte) anche se fin dalla prima applicazione ne sentiremo i benefici. Il rimedio, essendo del tutto naturale e privo di controindicazioni è ottimo anche per i bambini.

In commercio, esistono in vendita cuscini già pronti di sale da scaldare, poi, al microonde all’occorrenza.

Il sale, però, è talmente un alimento comune che fabbricarsi in casa cuscini di sale caldo è piuttosto semplice ed economico.

