Wanda Nara | Selfie in treno per lady Icardi, pronta per il GFVip

Wanda Nara | Selfie in treno per lady Icardi, pronta per il...

Wanda Nara fa la spola tra Parigi, Roma e Milano. La showgirl, stasera in diretta per una nuova puntata del GFVip, saluta i fan in attesa di prendere il treno.

Chi si ferma è perduto. Lo sa bene Wanda Nara, che non ha nessuna intenzione di dire basta. La showgirl è nel pieno della sua carriera televisiva e manageriale. L’avvenente bionda di Buenos Aires, infatti, oltre ad esser manager e procuratrice del calciatore argentino Mauro Icardi, è anche soubrette di “TikiTaka” – programma sportivo su Italia Uno – e co-conduttrice del GFVip al fianco di Alfonso Signorini.

Wanda sta attraversando un vero e proprio stato di grazia, dopo i periodi burrascosi degli anni scorsi. La querelle Icardi-Inter, in cui lei – gioco forza – è stata direttamente coinvolta, le polemiche sui giornali e con la dirigenza nerazzurra. Il suo ruolo scomodo, in quel periodo, all’interno di una trasmissione sportiva. Tutta una serie di fattori che l’hanno spinta a voltare pagina: ora che il marito è in Francia, dove incantata i tifosi parigini con le proprie gesta al Parco dei Principi, Wanda Nara può mostrare la sua vera natura senza esser tacciata di esibizionismo ed eccessiva notorietà.

Wanda Nara, una vita fra treni e aerei: quando il fine giustifica i mezzi (di trasporto)

Grazie al reality di Cinecittà, la showgirl ha riacquistato i consensi che sembrava aver perso. Premiata anche dagli ascolti, l’argentina fa più volentieri la spola fra Parigi, Roma e Milano. L’importante è saper coniugare la vita professionale con il privato: lei sembrerebbe riuscirci benissimo, con sollievo ulteriore delle Ferrovie dello Stato che la vedono spesso su carrozze diverse per via dei suoi viaggi. Non solo treni, ma anche aerei, l’abbiamo vista qualche settimana fa all’aeroporto di Fiumicino con la consueta mascherina per via del Coronavirus (recente batterio proveniente dalla Cina che desta non poche preoccupazioni in grado di mettere in ginocchio uno Stato oltre che un popolo).

Wanda Nara non teme nulla, rinfrancata dal successo che la circonda e dall’affetto che le mostrano i followers anche per gli scatti osé che, talvolta, concede ai fan. Un modo come un altro per ringraziare del supporto che non smettono di darle. L’ultimo aggiornamento questa mattina, sul suo account Instagram ufficiale: “Destinazione Roma, ci vediamo questa sera in prima serata su canale 5”. Tutto pronto per una nuova puntata del GFVip, dunque. Ma la very important person, anche se fuori dalla ‘porta rossa’, resta lei. Forse per questo non si lascia scappare un treno: l’importante è saperli prendere al volo.

