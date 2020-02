Achille Lauro, parla il padre magistrato Nicola De Marinis: “mio figlio non è un drogato, è un eccentrico. ha visto amici finire in carcere e morire”.

Nicola De Marinis, giudice della Corte di Cassazione, ex avvocato ed ex professore universitario, padre di Achille Lauro, parla per la prima volta del figlio. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, ha fatto chiarezza sul passato del figlio.

Il padre di Achille Lauro: “sono stato ingombrante. Mio figlio ha visto amici finire in carcere e morire di overdose, ha toccato con mano la disperazione, ma non si è fatto condizionare”

“Per mio figlio sono stato un padre ingombrante, lo so, e volevo che seguisse le mie orme. E un giorno mi ha voltato le spalle dicendo, proprio come nella canzone che ha presentato a Sanremo: “Me ne frego. Me ne frego di quello che dici, voglio andare per la mia strada e tu mi devi lasciare in pace”, ha dichiaratoi il signor De Marinis al settimanale Di Più.

Sul passato oscuro di Achille, ha spiegato: “Entrambi i miei figli a un certo punto della loro vita hanno frequentato persone molto lontane dal nostro mondo borghese nel quale io avevo cercato di crescerli. È stato il loro modo, a mio avviso, di scontrarsi con me. Mio figlio ha visto amici finire in carcere e morire di overdose, ha toccato con mano la disperazione. Ma che queste esperienze lo abbiano condizionato, esaurito, risucchiato verso il male, assolutamente no”.

“Mio figlio non è un drogato, non ha avuto esperienze devastanti. È un eccentrico ed è ben diverso. Ne avrà fatto uso in passato, ma non come ha scritto, in modo così esagerato. Sarebbe stato impossibile, anche perché, se io mi sono allontanato dai ragazzi perché le incomprensioni erano tante, la madre non li hai mai abbandonati”, ha aggiunto il magistrato.

Oggi, i rapporti tra Achille e la sua famiglia sono buoni e il signor De Marinis si dice fiero del figlio: “Sicuramente il mio mondo non gli è mai piaciuto. E anche il mio modo di volerlo schematizzare. Lui ha seminato il suo genio al di fuori di una realtà borghese che ha negato fin da giovanissimo. Ma non è mai stato lasciato solo”, ha spiegato.

Poi ha concluso: “Siamo uomini, ci sentiamo, ci confrontiamo tra uomini. Io lo chiamo spesso. La mamma è amministratrice delegata della sua casa discografica ed è quella che sicuramente lo sente di più. Oggi sono fiero di lui”.