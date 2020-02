Riccardo Guarnieri e il suo gesto d’amore per Ida Platano: la dedica

Riccardo Guarnieri, in occasione di San Valentino, ha deciso di stupire Ida Platano con un gesto d’amore meraviglioso

La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è una delle più controverse del Trono Over. I due, dopo essere stati insieme in passato, hanno deciso di lasciarsi a causa delle loro forti incompatibilità caratteriali, che impedivano ad entrambi di viversi serenamente la loro storia.

Successivamente, dopo aver trascorso un periodo di tempo separati, periodo in cui Riccardo non si è fatto mancare delle conoscenze, mentre Ida non riusciva a mettere la parola fine al suo capitolo con il suo ex fidanzato, il cavaliere della versione Over di Uomini e Donne, resosi conto di provare ancora un forte sentimento per la dama del parterre femminile, ha deciso di rivelarle il suo amore, arrivando addirittura ad avanzarle la proposta di nozze. Ida, dal canto suo, avendo sofferto molto, ha deciso di voler vivere prima un periodo di prova, per testare la complicità e compatibilità con Riccardo. Tra i due, però, ci sono state ancora incomprensioni, talvolta futili, talvolta di elevata importanza che stavano minando i loro tentativi di ricucire il loro rapporto.

Tuttavia, nonostante le intemperie, la storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra essere ancora in piedi, come dimostrano il sorriso di lei e le dediche d’amore di lui.

Riccardo Guarnieri stupisce Ida con una meravigliosa dedica musicale

Riccardo Guarnieri, volendo recuperare a tutti i costi la sua serenità con Ida Platano, le sta provando tutte per guadagnarsi definitivamente la fiducia della sua fidanzata. Dopo averle confessato il suo amore, attraverso una lettera intrisa di passione e rammarico per il tempo perso, Riccardo ha anche chiesto ad Ida di sposarlo, consapevole di aver trovato finalmente la donna della sua vita.

Ida, che in questo riavvicinamento, ha deciso di andarci con i piedi di piombo, ha anche deciso di concedere a Riccardo una seconda opportunità, dal momento che non era riuscita ad accantonare il suo sentimento per lui.

Dopo un periodo di prova, in cui sembravano vivere la loro storia senza pace, i due sembrano aver ritrovato la giusta serenità per affrontare il loro futuro insieme. Ma se c’è una lezione che Riccardo Guarnieri ha imparato, è quella di non dare mai per scontata la presenza di Ida Platano nella sua vita. Proprio per questo motivo, ha deciso di stupirla con una meravigliosa dedica musicale.

Nello specifico, il cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne ha condiviso una loro foto, aggiungendo la canzone di Tiziano Ferro “Potremmo ritornare” come sottofondo musicale. Niente di più romantico, non trovate?

Ce la faranno Ida e Riccardo a superare le avversità e a viversi la loro storia d’amore in tranquillità, archiviando finalmente il loro passato burrascoso?

Gina D’Antonio