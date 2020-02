GF Vip | Antonella Elia svela un doloroso retroscena sul suo passato

GF Vip | Antonella Elia ha raccontato a Serena Enardu un doloroso retroscena sul suo passato

Antonella Elia, poco prima della nuova diretta di questa sera con il GF Vip, ha raccontato a Serena Enardu un doloroso retroscena sul suo difficile passato.

Come in molti ricorderanno, infatti, l’ex ragazza di Non è la Rai ha perso entrambi i genitori quando era ancora molto giovane. Antonella è cresciuta con la sua matrigna, la compagna di suo padre, ed è proprio su di lei che ha rivelato alcuni retroscena alla fidanzata di Pago.

“Lei era una donna dolcissima, ma il problema ero io” ha confidato. “La trattavo sempre male, senza nessun motivo. Ero una ragazza molto complicata” ha confessato la concorrente di Alfonso Signorini. Il retroscena di Antonella Elia al GF Vip ha spiazzato completamente il pubblico del piccolo schermo, che mai si sarebbe aspettato che la showgirl parlasse del suo passato all’interno della casa più spiata d’Italia.

Antonella Elia si racconta a Serena Enardu al GF Vip: “Ero una ribelle”

Antonella Elia ha affermato che durante la sua fase adolescenziale era una vera e propria iena e che non si comportava assolutamente bene con la compagna di suo padre.

“Ero una vera e propria iena, le rendevo la vita impossibile” ha confidato a Serena Enardu al Grande Fratello Vip. “Avevo una personalità da ribelle. Tant’è che quando ho raggiunto la maggiore età me ne sono andata di casa” ha proseguito la showgirl. “Me ne sono andata con il mio fidanzato dell’epoca”.

Una confessione inaspettata quella di Antonella Elia al GF Vip, che in settimana ha avuto una furiosa lite con Patrick Pugliese che ha diviso tutti all’interno nella casa più spiata d’Italia, che ha rivelato un nuovo tassello sul suo passato.

Antonella Elia, tra l’altro, non sa che il suo compagno al momento è al centro della polemica a causa della lite tra il suo fidanzato e Barbara d’Urso. Alfonso Signorini la metterà al corrente al GF Vip?