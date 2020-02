Gf Vip 2020, lite furiosa tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. “Sei una buffona. Ma vai a cag…”, sbotta lui. “Sei un clown”, replica lei.

Lite furiosa nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. Tra i due sembrava esserci un rapporto sereno e cordiale e, invece, sono bastati dei piatti da lavare per scatenare una guerra. Tra i due sono volate parole grosse e la pace fatica a tornare.

Lite al Gf Vip 2020 tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia: “non mi spingere”, afferma lei. “Non ti ho spinta, stai recitando”

A scatenare la lite tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese è stata una domanda di Antonella che ha chiesto a Patrick di lavare i piatti. “Abbiamo deciso che ognuno si lava il suo, non è possibile che una persona debba lavare 50 piatti”, replica Patrick. Antonella, però, non è d’accordo con la nuova regola di Patrick e gli fa notare che non tutti lavano il proprio piatto. “Per questa volta li lavo, ma dalla prossima volta ognuno pensa al suo piatto”, aggiunge poi Pugliese.

Antonella continua ad elencare i motivi per i quali è impossibile applicare ciò che desidera Patrick che, esausto, decide di non lavarli più. Mentre Antonella è intenta a lavare i piatti, Patrick si avvicina per lavare una tazzina da caffè ed è la goccia che fa traboccare il vaso. Antonella, infatti, accusa Patrick di averla spinta e scoppia il finimondo.

“Non mi spingere così”, lo rimprovera e la lite ha inizio. Patrick. “Non ti ho spinto! Stai recitando?”. “Si mi hai spinto”, ribadisce Antonella.

“Ma vai a cag…e, io non scherzo, non sono un attore, la pagliaccia la vai a fare da qualche altre parte. Finisce qua, sei una buffona e falsa”, urla Patrick voltandole le spalle. Antonella esplode: “Cosa? Mi mandi a quel paese? Sei un gran maleducato! Finalmente è venuto fuori chi sei veramente, ci abbiamo messo un mese ma ce l’abbiamo fatta”, asserisce tagliente, “è tutta una finzione il tuo essere clown”, commenta la Elia.

“Non cado nelle tue provocazioni, non ci casco, io sono molto forte”, conclude Patrick.

Antonella, poi, si sfoga con gli altri inquilini della casa: “Questo fa l’amicone, mi fa il massaggio, poi ti bacia, qua fingono tutti. Ma stiamo scherzando? Un’altra persona con cui non parlerò, non ci parlerò più”.