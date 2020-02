Parole di una padre triste quelle riferite al “Daily Mail” da una fonte vicina all’attore Brad Pitt: si parla del rapporto con il figlio Maddox.

Una separazione spesso non è solo l’addio di una coppia ma rischia di trasformarsi anche nell’allontanamento di una famiglia.

E’ noto come un divorzio possa avere delle conseguenze sui figli della coppia che si allontana e come sia compito dei genitori aiutare i più piccoli a capire e vivere al meglio il difficile momento.

Spesso però non è detto che mamma e papà riescano in questo arduo compito: i figli risento dell’addio e finiscono spesso per allontanarsi da uno dei due genitori, quasi prendendo le parti.

Potrebbe esser ciò che è successo tra Brad Pitt e il figlio 18enne Maddox, il primogenito adottato da lui e dall’ex moglie Angelina Jolie: i rapporti tra padre e figlio già non erano idilliaci ma sarebbero poi definitivamente naufragati all’indomani della separazione della coppia.

Ora una fonte vicina all’attore rivela al Us Weekly come papà Brad Pitt stia vivendo questo allontanamento dal figlio Maddox.

Brad Pitt: il suo rapporto con il figlio Maddox in crisi

L’oramai diciottenne Maddox attualmente si trova in Corea del Sud, dove ha iniziato a frequentare il college (studia biochimica alla Yonsei University).

La lontananza certo non aiuta a ricucire il rapporto con il padre, ammesso che il ragazzo sia disposto a farlo: “non lo so” avrebbe risposto infatti Maddox a chi gli domanda se avesse voglia di rivedere il padre.

Brad Pitt pare stia vivendo tutto ciò con grande dolore e difficoltà, un ulteriore sofferenza dopo quella provata durante la lunga battaglia legale con la ex moglie Angelina Jolie per la custodia dei sei figli.

L’attrice, dal canto suo, pare avere un rapporto a dir poco meraviglioso con tutti i figli, legame che non perde occasione di mostrare pubblicamente mostrandosi in loro compagnia durante occasioni ufficiali e red carpet.

“Una perdita tremenda, così l’attore avrebbe descritto quello che sta provando rispetto all’allontanamento dal figlio Maddox.

Nonostante molti sforzi Brad Pitt pare infatti proprio non riuscire a ricostruire questo legame, un successo che invece sembra più probabile rispetto al rapporto con il figlio minore Pax, 16 anni.

Una nuova occasione potrebbe però esser arrivata recentemente. Brad Pitt non si è presentato sul palco dei Bafta 2020 dove avrebbe dovuto ritirare il premio come migliore attore non protagonista per C’era una volta a… Hollywood. A prendere il suo posto c’era la collega di film Margot Robbie che ha spiegato l’assenza del bell’attore sostenendo che si era assentato “a causa di impegni familiari”.

Secondo il quotidiano inglese The Sun, Brad Pitt era impegnato a cercare di ricucire il rapporto con il primogenito motivo per il quale Brad Pitt non è potuto volare in Gran Bretagna:

«Essere padre – ha spiegato un amico dell’attore al The Sun – è la cosa più importante della sua vita e farebbe di tutto per riparare la loro relazione. Maddox è lontano, all’università e così, quando Brad ha saputo che sarebbe stato a casa e che era disposto a parlargli, ha cancellato il viaggio in Gran Bretagna».

Che sia finalmente giunta un svolta in questo rapporto padre-figlio? Non resta che attendere per scoprirlo.