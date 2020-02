Le polpette di mortadella, sono un antipasto che potete servire ad una cena improvvisa, perchè richiedono poco tempo nella preparazione.

La ricetta delle polpette di mortadella è facile e veloce, perfetta da preparare quando avete poco tempo a disposizione, si preparano in pochissimo tempo.

Sono un ottima idea da servire come buffet, quando avete ospiti a cena, piaceranno anche ai più piccoli, e non solo ai grandi. La ricetta prevede la preparazione di un impasto di formaggi misti, mortadella e uova, senza carne e uova.

Potete anche congelare le polpette crude, così da scongelarle al momento opportuno per poi cuocerle, a patto che utilizziate solo ingredienti freschi.

Se non mangiate tutte le polpette, potete conservarle in frigo in un contenitore a chiusura ermetica per 2 giorni, poi li scaldate al microonde prima di gustarle.

Polpette di mortadella

Le polpette di mortadella, sono una ricetta gustosa e saporita che accontenterà tutti i palati, scopriamo come realizzarla POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Muffin con spinaci e feta | da servire come antipasto a cena

Ingredienti 200 g Formaggi misti

100 g Mortadella

2 Uova

1 spicchio Aglio

Prezzemolo q.b.

Olio extra vergine di oliva q.b.

Sale q.b Procedimento Per preparare questo delizioso piatto, dovete preparare l’impasto, in una ciotola mettete i formaggi misti: scamorza affumicata, provolone dolce, leerdammer e fontina, tutti tagliati a dadini. Aggiungete la mortadella tagliata a tocchetti. Tritate il tutto in modo grossolano con un mixer e tenete da parte, poi in una ciotola mettete le uova, l’aglio e il prezzemolo sminuzzato ed amalgamate per bene con una forchetta. Aggiungete in questa ciotola, il composto con mortadella e formaggi, lavorate bene per amalgamare gli ingredienti. Lavate e asciugate il prezzemolo, tagliatelo a pezzetti, e aggiungete al composto. Iniziate a preparare le polpette, prendete un pò di impasto e lavorate con le mani fino a formare delle palline.

In una padella antiaderente, mettete l’olio per friggere, fatelo riscaldare per bene, poi aggiungete poche palline, in modo da evitare che la temperatura dell’olio si raffreddi.