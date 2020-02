GF Vip | Licia Nunez ha vomitato in bagno per un malore. Adriana Volpe ha fatto una battuta di pessimo gusto, facendo infuriare il web

Alfonso Signorini ne avrà di cose da raccontare durante la diretta di domani con il GF Vip.

Oltre alla tormentata storia d’amore di Serena Enardu e Pago, c’è anche un episodio avvenuto qualche ora fa che tanto sta facendo discutere il pubblico del piccolo schermo. Cosa è successo?

Licia Nunez si è sentita male al GF Vip, andando a vomitare nel bagno della casa. Molto probabilmente l’attrice non ha ben digerito il suo pasto, avvertendo poi delle fitte allo stomaco. Adriana Volpe ha ironizzato sul momento, facendo una battuta che ha fatto infuriare gli utenti della rete. Che cosa ha detto?

“Licia è andata in bagno a vomitare. Probabilmente si è vista la pancia più grossa”. La battuta della conduttrice non è affatto piaciuta, in quanto ritenuta una battuta di pessimo gusto.

Antonella Elia smorza Adriana Volpe al GF Vip: “Nascondi la tua cattiveria”

La battuta di Adriana Volpe a Licia Nunez al Grande Fratello Vip, le due hanno già discusso durante la diretta di lunedì scorso, sta facendo discutere, come anticipato, il pubblico del piccolo schermo ma anche tra gli stessi concorrenti.

Non stupisce, infatti, che quando la conduttrice ha espresso il desiderio di avere un briciolo di cattiveria, Antonella Elia l’ha subito smorzata ricordandole che non è così angelica e buona come crede di essere.

“Adriana guarda che non sei così buona come credi di essere” ha esordito la showgirl. “Hai anche tu un bel po’ di cattiveria, ma a differenza degli altri la sai nascondere molto bene” ha concluso Antonella Elia contro Adriana Volpe al GF Vip. La conduttrice ha preferito non replicare a tono, probabilmente per non dare adito ad altre polemiche.

Una settimana difficile per Licia Nunez al Grande Fratello Vip, tant’è che è intervenuta in sua difesa la fidanzata Barbara che ha attaccato Pago per le frasi su di lei.

Alfonso Signorini mostrerà all’attrice cosa ha detto la conduttrice alle sue spalle? Assisteremo a un nuovo litigio tra Adriana Volpe e Licia Nunez al GF Vip?