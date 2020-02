Scopri le scadenze da rispettare nell’organizzazione di un matrimonio: Quando scegliere il vestito? Quando ordinare le bomboniere? E il menù quando deciderlo?

Lo aspettiamo per mesi, anni o, dovremmo forse dire, per tutta l avita: quel magico momento in cui la persona della nostra vita ci porge la fatidica domanda “mi vuoi sposare?”

Ecco, il sogno si è realizzato, l’anello brilla finalmente al nostro dito (almeno si spera e se non ci ha pensato fatevi venire qualche dubbio) e tutto il mondo sembra colorarsi di rosa, almeno per il momento.

Già perché sta per arrivare la fase più complessa. Quando da bambine sognavate tutto ciò si passava come per magia dal principe azzurro inginocchiato alla marcia nuziale ma nel mondo reale, ci duole ricordarlo, di mezzo c’è un “piccolissimo” dettaglio: l’organizzazione del matrimonio.

Incredibile ma vero, quella pioggia di fiori, la musica di sottofondo e l’abito dei sogni non compariranno come per magia. Se pensavate che trovare la persona giusta fosse il più grande sforzo appare chiaro che non vi siete mai trovate alle prese con bomboniere, addobbi, organizzazione dei tavoli e scelta dell’abito.

Un iter assai complesso, pieno e intricato vi attende. Come affrontarlo al meglio? Il segreto sta nella giusta organizzazione e scelta dei tempi. Proviamo a capire insieme come procedere.

Matrimonio, l’organizzazione scadenza dopo scadenza

Muoversi per tempo, questo deve essere il mantra di chiunque si accinga a organizzare un matrimonio.

Ci sono delle tappe tanto obbligate quanto importanti da percorrere e rispettare per garantirsi un evento veramente impeccabile. La fretta rischierebbe di farci, se non saltare qualcosa, quantomeno svolgere qualche passaggio in modo sciatto e, di conseguenza, con un risultato altrettanto dozzinale. Decisamente non possiamo permettercelo!

Assodata dunque la necessità di partire con largo anticipo non resta che fissare una tabella di marcia, un iter che ci consenta di svolgere con il dovuto anticipo i singoli passi di preparazione dell’evento. Per ogni dettaglio ci sono infatti specifici tempi di realizzazione e conoscerli ci garantirà di non lasciare nulla indietro.

Per fare tutto ciò è nato il wedding diary, un vero e proprio calendario che illustra, in base a quanti mesi mancano al grande evento, quali compiti vanno assolti volta per volta. Si parte con un anno di anticipo e poi… scopriamo insieme il resto!

Un anno prima

Stabilire la data delle nozze

Prenotare la chiesa o la sala del Comune

Abbozzare un’ipotetica lista degli invitati

Individuare la location adatta al ricevimento

Decidere se avvalersi o meno del supporto di un wedding planner

Iniziare a farsi un’idea dell’abito desiderato

Stabilire lo stile del matrimonio o un eventuale tema da seguire

Nove mesi prima

Finalizzare il più possibile la lista degli invitati

In caso di matrimonio religioso, iscriversi al corso prematrimoniale

Scegliere fotografo e\o videomaker

Selezionare l’accompagnamento musicale

Scegliere l’auto degli sposi

Scegliere il fiorista che si dovrà occupare degli addobbi floreali

Scegliere l’abito dello sposo

Sei mesi prima

Iniziare a prendere informazioni circa i documenti necessari

Scegliere le partecipazioni

Stilare la lista di nozze o scegliere eventuale richiesta di bonifico

Scegliere e mettersi in contatto con i testimoni ed eventuali paggetti e\o damigelle

Fare una prima prova trucco e parrucco

Quattro mesi prima

Scegliere eventuali biglietti di ringraziamento

Scegliere eventuale libretto per la messa

Decidere le bomboniere

Acquistare gli accessori per la sposa, in primo luogo le scarpe

Due o tre mesi prima

Spedire le partecipazioni

Fare la prova ufficiale di trucco e parrucco

Acquistare la lingerie per la sposa

Acquistare fedi nuziali e cuscinetto per portarle

Selezionare e acquistare il regalo per i testimoni

Organizzare e prendere appuntamenti per i trattamenti di bellezza pre-matrimonio

Un mese prima

Chiedere la conferma ufficiale da parte degli invitati

Fissare definitivamente il menù e mandarlo in stampa

Scegliere disposizione dei tavoli e loro allestimento inclusi i segnaposto

Stabilire gli ultimi dettagli per gli addobbi floreali facendo anche un sopralluogo di chiesa e location del ricevimento in compagnia del fiorista

Una settimana prima

Ritirare le bomboniere

Consegnare a chi si occuperà del tableau la lista degli invitati e la loro collocazione ai tavoli

Ricontattare fiorista, fotografo, videomaker, autista, parrucchiere e truccatore per concordare gli ultimi dettagli

Ultima prova dell’abito e ritiro

Ultimi trattamenti di bellezza per la sposa tra cui epilazione, manicure e colore capelli

In un batter d’occhio siamo dunque giunti al gran giorno. Certo ci sarà l’ansia, l’emozione, un pizzico di apprensione ma di una cosa potremo comunque esser certi: nessun dettaglio potrà mai esser sfuggito all’organizzazione.