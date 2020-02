Gli errori più comuni nell’organizzazione del matrimonio | Ecco cosa devi evitare e cosa devono ricordare gli sposi prima del grande giorno

Il giorno del matrimonio nella vita di una coppia -e della donna in modo particolare – è un giorno magico che corona il sogno dell’amore con la A maiuscola. Ecco perché è buona regola seguire scrupolosamente alcuni consigli in modo da evitare di commettere degli errori che potrebbero trasformare quel giorno in un giorno “imbarazzante”. Il matrimonio è fatto di tante piccole cose e dal momento che sono i dettagli a fare la differenza, meglio prestare molta attenzione anche a loro. Qui di seguito trovate una lista dei 7 errori più comuni e, dunque da evitare assolutamente: leggete, prendete nota e cercate di evitarli! Dall’abito da sposa, sino al menu passando per l’acconciatura e la bellezza, insomma tutto, nel giorno delle nozze, ha una sua precisa “regola” e sarebbe buona cosa seguire le istruzioni per uscirne indenni e godersi il giorno delle nozze in serenità e in allegria

Gli errori da evitare nell’organizzazione del matrimonio | 1. La Sposa

Partiamo proprio dalla bellezza della sposa. E si, perché rovinare il matrimonio per degli errori comuni legati, poi, proprio alla bellezza è sconveniente. In questo caso parliamo di errori comuni che le sposine commettono abitualmente senza rendersene conto. Quali sono? Ecco la lista:

NO ALL’AUTOABBRONZANTE IL GIORNO DELLE NOZZE

Lo spray in tono dorato è una buona idea, ma non lo stesso giorno del matrimonio! Potreste macchiare il vestito o ritrovarvi color aragosta. Evitate l’autoabbronzante specie se vi sposate in autunno o in inverno, finireste con l’apparire poco naturali e troppo in contrasto con l’abito bianco. Meglio optare per un buon make up. Se volete un po’ di colore, allora via libera a qualche lampada trifacciale ma, anche in questo caso, fatela almeno due giorni prima del grande giorno e usate sempre una protezione! Sarebbe poco carino vedere la sposa tutta rossa in viso e il trucco, anche se accuratamente fatto non vi donerebbe affatto. Troppo sole a ridosso del grande giorno? Assolutamente no! Proteggete soprattutto viso e décolleté.

DEPILATI QUALCHE GIORNO PRIMA

Pessima idea la ceretta il giorno prima, meglio farla 2 o 3 giorni prima per non rischiare rossori e irritazioni. Fate prima un peeling generale e uno scrub e successivamente procedete con la depilazione. Sconsigliata assolutamente la ceretta e una seduta al solarium lo stesso giorno a meno che non vogliate incappare in brutte irritazioni cutanee, ma scommetto che non siete le tipe! Se non siete pratiche con la depilazione, prendete appuntamento da una buona estetista che saprà risplendere la vostra pelle per il giorno del vostro matrimonio.

NO A DIETE ESTREME

Se volete perdere qualche chilo iniziate qualche mese prima con una dieta equilibrata e sana, senza troppe rinunce che vi rendano irritabili e stressate. La proposta, l’addio al nubilato, le prove del menù, sono tutti momenti importanti del matrimonio, concedetevi qualche strappo alla regola.Non c’è nessuna ragione per cambiare le forme del proprio corpo il giorno del matrimonio; evitate di spendere un sacco di soldi in massaggi modellanti e valorizzate le vostre curve naturali.

MODERATE L’ALCOOL LA SETTIMANA PRIMA DELLE NOZZE

Un grave errore è quello di bere super alcolici la settimana prima delle nozze; occhiaie, cellulite e disidratazione sono i rischi da non correre. Se volete festeggiare per l’imminente matrimonio va benissimo e, anzi, dovete farlo, ma con moderazione. Una sposa brilla o con i postumi di una sbornia è davvero ridicolo da vedere. In più bere troppo può causare gravi complicanze come mal di stomaco, nausea e dolori addominali. Volete davvero ritrovarvi così il giorno del vostro matrimonio? Scommetto di no!

NO A SMALTI DAI COLORI ECCESSIVI

Per un giorno così importante scegliete lo smalto in gel o il semi permanente, non potete rischiare che si rovini durante un brindisi! Un colore pastello o un colore bianco o nude è l’ideale per una sposa. Attenzione anche alla lunghezza delle unghie, non deve essere eccessivamente lunga e ne tantomeno appuntita stile “strega”. La parola d’ordine in questo caso è eleganza. Una mano pulita e ordinata è quello che vi farà risplendere. E poi, la mano, il giorno delle vostre nozze sarà ammirata da molti, specie dalle vostre care amiche che vorranno vedere la fede nuziale.

2. Il Make up della sposa | Ecco cosa evitare

Il Make up per una sposa, si sa, è fondamentale per apparire raggiante, solare, dolce e romantica. Insomma, il make up è studiato appositamente per far brillare la sposa nel giorno più importante della sua vita amorosa. Quindi, è cosa giusta non sbagliare assolutamente nulla. Evitiamo alcuni errori semplici che, però le spose spesso commettono.

IL MAKE UP DEVE RAPPRESENTARTI

La cosa peggiore che può capitare alla sposa è sentirsi diversa ed irriconoscibile; scegliete un make up che non stravolga la vostra immagine ma che allo stesso tempo vi “protegga” dalle lacrime facili. Ecco che allora non dovete assolutamente dimenticare di usare trucchi esclusivamente waterproof.Le lacrime sono date 1:2; la probabilità è altissima, quindi fazzoletti alla mano e make up resistente all’acqua in caso di commozione.

RICORDATI IL WEEDING KIT

Se ancora non sapete cosa sia il wedding kit, dovete rimediare all’istante e non varcare la soglia della chiesa senza! In pratica è un comodo kit salva sposa contenente all’interno una serie di “cose” di vitale importanza per la sposa nel giorno del matrimonio. Tanto per cominciare NON dovrebbero mancare forcine per capelli, elastici e pettine ma anche correttore, lucida labbra, salviettine anti lucidità, deodorante: se l’acconciatura da sposa cede, o se il caldo si fa difficile da sopportare, basteranno pochi tocchi per ridare freschezza al look.

In più, il kit deve contenere cerotti per i piedi, ricordatevi che le scarpe da sposa saranno nuove e, molto probabilmente, dopo ore in piedi vi faranno male. I cerotti vi daranno sollievo immediato! Se celebrerai un matrimonio all’aperto, in estate, avrai bisogno di una crema che ti protegga dalle scottature, potrebbe tornare utile non solo a te ma anche a tua mamma o alle tue ospiti dalle scollature generose. Se, invece, l’emozione vi ha dato alla testa o a fine serata vi accorgete di aver esagerato con gli assaggi prendere qualcosa che vi aiuti a stare meglio come un’aspirina per il mal di testa o qualcosa per il mal di stomaco (da tenere rigorosamente nel kit). Non siete fumatrici? Meglio per voi ma, fidatevi, portate con voi anche un accendino: c’è sempre una candela che si spegne. E vi sarà utilissimo averli a portata di mano nel caso in cui voleste liberare nel cielo le romantiche lanterne volanti. La cosa migliore di questo kit è che viste le dimensioni ridotte di questi oggetti, non ci sarà bisogno di portare con voi una borsa troppo grande, anzi la vostra wedding bag potrebbe addirittura diventare un oggetto personalizzato. Potrete essere discrete e contemporaneamente avere a portata di mano ogni cosa di cui avete bisogno!

NON LASCIARE IL SEGNO DEI BACI

Chi ha scelto le labbra rosse faccia molta attenzione a non stamparle in faccia a tutti gli invitati. Usate quindi un rossetto che non lascia traccia, resistente almeno 12 ore (e che sia vero!)

FATE SEMPRE LA PROVA DEL TRUCCO

Dovete provarlo almeno una volta, qualche giorno prima del matrimonio, anche per evitare errori comuni. Ricordatevi di non sbagliare il colore per la base del vostro trucco. Non deve essere né troppo chiara né troppo scura, ma del tono esatto del viso della sposa. Prima di andare dalla vostra make up artist, regalatevi una maschera idratante e opacizzante e depilate le sopracciglia (sotto consiglio di un’esperta); Non dimenticare le ciglia! Anche chi le ha naturalmente folte, non può esimersi dal mascara; negli altri casi invece suggeriamo ciglia finte. Fate uno shampoo e accompagnate il tutto con una sana dormita la sera precedente, in questo modo il viso risulterà più disteso e rilassato. Usare il fissante soprattutto per chi si sposa d’estate, magari sulla spiaggia, lo spray fissante trucco è essenziale.

FATE UNA PULIZIA DEI DENTI PRIMA DELLE NOZZE

Di rossetto o di caffè. Qualsiasi cosa non bianca è vietata sul sorriso della sposa. Prendete appuntamento dal vostro dentista per una pulizia dentale profonda. Non serve che facciate lo sbiancamento dentale, a meno che non ne abbiate assolutamente necessità ma, in tutti gli altri casi è sconsigliato!

3. L’acconciatura della sposa | Errori da evitare

Scegliere l’acconciatura da sposa giusta per un matrimonio da sogno è, insieme alla scelta dell’abito, uno dei passi più difficili da compiere per la futura sposa. Ogni donna, infatti, vuole sentirsi bellissima nel giorno del sì ed essere perfetta in ogni dettaglio, soprattutto i capelli. Tuttavia, molte commettono alcuni errori banali nella scelta della pettinatura così come nell’assumere comportamenti dannosi per la salute della chioma. Vediamo quindi quali sono le cose da non fare e gli errori da evitare per una acconciatura da sposa perfetta.

Scegli un’acconciatura adatta al tuo viso. La forma del viso di ogni donna è diversa da quella delle altre. Questo significa che ogni donna è portatrice di un fascino unico ma anche che non tutte le pettinature sono adatte a qualsiasi viso. Esistono 6 tipologie ben precise:

Allungato

A forma di rombo

Ovale

Rotondo

Squadrato

Triangolare

Un parrucchiere professionista sarà in grado di stabilire a quale categoria appartiene il vostro volto e consigliarvi sulla migliore acconciatura da sposa in base alla forma del viso. Sappiate che, molto probabilmente, dovrete rinunciare a quella pettinatura da sogno vista su Instagram: siate pronte a cambiare punto di vista e a vedervi belle in un modo nuovo e completamente diverso, almeno per un giorno!

SCEGLI UN’ACCONCIATURA CHE TI RAPPRESENTA

Un errore comune è quello di scegliere acconciature da sposa estreme, molto elaborate e difficili da realizzare, oltre che da “smontare” al termine dei festeggiamenti. Pettinature simili rischiano di appesantire la testa, provocando anche forti emicranie durante la giornata, e potrebbero generare un effetto opposto a quello sperato. Se, infatti, il vostro obiettivo è puntare su una pettinature in stile Maria Antonietta per risultare più eleganti, sappiate che l’eleganza in senso moderno, rispetta tutt’altri canoni! Quindi, quale acconciatura scegliere? Puntate sulla semplicità! Se la vostra è una chioma molto folta, scegliete un semi raccolto laterale, per mettere in ordine la capigliatura, oppure scegliete accessori e dettagli preziosi abbinati all’abito, per rendere più raffinato l’outfit.

Non fate cambiamenti di look drastici rischiereste di non vedervi belle in un momento di grande agitazione e non è il caso di aggiungere stress allo stress! Fate diverse prove nel corso dei mesi precedenti e stabilite prima quale sarà lo stile della pettinatura così come il colore.

NON FATE LA TINTA IL GIORNO PRIMA DEL MATRIMONIO

Potreste avere una reazione allergica o il tanto desiderato biondo oro potrebbe rivelarsi un pallido color carota o topo! Per scongiurare eventuali effetti indesiderati, chiedete al vostro parrucchiere di miscelare qualche goccia di olii essenziali dermo-calmanti alla tinta. Gli olii naturali prevengono prurito, rossori ed irritazioni causati dalla colorazione, specialmente sulle pelli sensibili.

L’ACCONCIATURA DEVE RISPECCHIARE IL TUO ABITO

La scelta della pettinatura dipende moltissimo anche dall’abito. Se la scollatura è profonda sul décolleté preferite un semiraccolto, se invece è profonda sulla schiena evitate i capelli sciolti perché altrimenti sacrifichereste il dettaglio più bello dell’abito. In ultimo, Le spose che indossano velo o fermagli devono ricordarsi di portarli anche per la prova.

4. L’abito da sposa | Errori da evitare

Per molte è l’abito più importante che indosseranno e tutte, ma davvero tutte, vogliono essere certe che sia assolutamente perfetto. Ma forse avere 100 pareri diversi non è la strategia giusta per scegliere l’abito da sposa che avete sempre sognato, quello che vi porta a dire “Sì, lo voglio”. Vediamo nello specifico gli errori da evitare nella scelta dell’abito da sposa:

PROVE DELL’ABITO? PORTA SOLO 2 PERSONE

E’ meglio andare alla prova dell’abito con poche e fidate persone. Il rischio, altrimenti, è quello di essere influenzati da pareri non di “merito” e di far nascere ancora più dubbi di quelli che già vi creerete voi stesse. La scelta migliore è quella dell’accoppiata mamma e wedding planner (ovviamente!) ma se non avete la wedding planner, una sola amica o sorella fidata andrà più che bene. Quando sarete in atelier per la scelta de vostro abito non provate di tutto. Anche questo approccio è sbagliato, genera confusione e caos anche nella mente della sposa più sicura. Provate una decina di abiti scelti con l’aiuto degli esperti: fatevi accompagnare dallo staff dell’atelier. Non lasciatevi influenzare da mamma o suocera, scegliete solo quando siete sicure al 100% che quello è l’abito giusto.

PIANIFICATE IL TOUR DEGLI ATELIER IN TEMPO

È bene pianificare in modo sensato il tour degli atelier. Vedere troppi abiti non fa altro che creare confusione ed a volte si finisce per scegliere un abito perché si è portate allo sfinimento o dettate dalla fretta per la data imminente. Meglio dunque prefissarsi un budget e chiarirsi le idee sulla tipologia di abito. Credere che più è caro, più è bello è una formula che non esiste, anzi moltissime spose millennials hanno scelto abiti da sposa low cost ed elegantissimi. L’abito da sposa è un vestito speciale e va provato almeno una volta per capire se servono alcune modifiche; meglio evitare di prenderlo on line, a meno che non sia possibile fare piccoli cambi e se manca un anno al matrimonio, anche chi ha già trovato l’abito dei suoi sogni dovrebbe aspettare un attimo prima di fare l’acquisto, per una questione di taglia e di possibili sconti!

L’ABITO DA SPOSA DEVE RISPECCHIARE IL TEMA DEL MATRIMONIO

Abito e matrimonio devono avere lo stesso fil rouge. Cercate dunque di pensare allo stile e al tema del matrimonio e scegliere un abito coerente con il tono delle nozze. Molte volte si vedono spose sposarsi in una chiesa di campagna con un abito degno dell’Abbazia di Westminster e l’effetto è sempre un po’ contrastante. Così come per pettinatura e make up, anche l’abito deve essere adatto al mood del matrimonio.

L’ABITO DEVE VALORIZZARVI

L’abito deve emozionare ma deve anche valorizzare la sposa, che è l’indiscussa protagonista delle nozze e colei sulla quale tutti gli occhi sono puntati. Fondamentale quindi optare per modelli che valorizzino la fisicità e camuffino i difetti. Il modello ad A è sicuramente quello che aiuta il ventaglio più disparato di fisicità, così come la sirena è un modello molto “pericoloso”, non tanto perché evidenzia un corpo non da modella ma perché rischia la stragrande maggioranza delle volte di rendere volgare e fuori luogo la sposa. Comprare un abito bello ma scomodo è un errore che fanno molte spose, innamorate di un modello da favola che poi risulta impossibile da indossare e trasforma la giornata più bella della vita in un incubo! Stesso discorso vale per le scarpe: L’euforia e l’emozione vi faranno sopportare i tacchi per qualche ora in più, ma non basteranno ad arrivare a fine festa, quindi scarpe belle, indubbiamente, ma comode. Mai, e davvero mai, pensare all’abito senza pensare anche all’acconciatura e trucco. E’ inutile scegliere un abito con schiena ricamata e voler poi lasciare i lunghi capelli sciolti. Il risultato armonico e perfetto è dato dall’insieme di tutti gli elementi.

Non dare importanza al tessuto dell’abito non i termini di preziosità ma di aiuto alla forma fisica. Ad esempio, il mikado (ovvero una lavorazione speciale della seta) aiuta molto le spose particolarmente magre ad avere una certa “presenza”, così come i tessuti leggeri non segnano le forme più abbondanti. Quindi scegliete il tessuto del vostro abito in riferimento alla vostra figura.

5. Gli errori da evitare il giorno del matrimonio

Gli errori che si commettono durante il matrimonio sono davvero tanti e spesso, gli sposi, non si rendono conto del disastro che stanno commettendo. Alcuni esempi? Eccovi una sfilza di errori da evitare!

NO ALLE FOTO PRIMA DEL RICEVIMENTO

Un vero disastro per gli invitati. Un momento che tutti e dico, tutti, temono dopo il rito in chiesa: le foto! Spesso gli sposi non si rendono conto del tempo (ore) che passano e dell’attesa che gli invitati sono costretti ad attendere prima di mangiare. Invitati affamati è un binomio pericoloso da evitare assolutamente. Sono sicura che, da invitata, è capitato anche a te. Gli sposi spariscono per andare a fare le foto e lasciano gli invitati a girarsi i pollici fino al loro ritorno. Evitate di farvi 100 km per fare le foto del vostro matrimonio, meglio dirigersi direttamente al ricevimento, iniziare con l’aperitivo e solo dopo “sparire” per le foto. Una mossa strategica che gli invitati sicuramente apprezzeranno a stomaco pieno!

NO A DISTANZE ECCESSIVE TRA CHIESA E RICEVIMENTO

il massimo consentito è meno di 20 minuti di distanza in auto tra il luogo della celebrazione e quello del banchetto nuziale. Anche se tutti dispongono di un navigatore, non è mai piacevole, passare ore alla ricerca della location. E poi i navigatori satellitari non sono mai al 100% affidabili. È peggio arrivare tardi alla cerimonia o perdersi lungo la strada per il ricevimento? Evitate entrambi gli inconvenienti con indicazioni precise, nel dubbio anche le coordinate GPS vanno bene. I vostri invitati potrebbero perdersi tra una location e l’altra, specie se vengono da molto lontano. L’ideale sarebbe organizzare nello stesso posto sia il rito matrimoniale che il banchetto nuziale, un must che ultimamente sta prendendo sempre più piede nei matrimoni italiani – finalmente!

NON DIMENTICATEVI DEL PASTO PER I FORNITORI

Molte coppie preparano un lunch box per fotografi, wedding planner, DJ e altri fornitori presenti il giorno del matrimonio. Prendete spunto da loro. Anche se loro sono li per lavorare per voi, fanno sempre parte del vostro giorno perfetto, quindi non dimenticate di dare loro anche da mangiare.

RICORDATEVI DI SALUTARE E RINGRAZIARE SEMPRE!

Potrebbe risultare strano e banale ma, vi assicuro che così non è. Un errore molto comune agli sposi è quello di non mangiare durante il ricevimento. Tanti sposi presi tra saluti, fotografie e ringraziamenti dimenticano di mangiare! C’è tempo per tutto, ritagliatevi almeno uno snack. Per non dimenticare di salutare nessuno passate in tutti i tavoli per un saluto, con tanti invitati si rischia si dimenticare involontariamente qualcuno. Approfittate del giro di saluti per ringraziare tutti per essere venuti, soprattutto chi ha fatto un lungo viaggio. Ricordatevi: le coppie che vorrebbero salutare tutti si ritrovano, senza accorgersi, a non passare nemmeno un minuto insieme. Per questo suggeriamo sempre agli sposi di ritagliarsi degli attimi di intimità.

NON ESAGERATE CON I BRINDISI – NO ALLA SPOSA UBRIACA!

Non vale solo per gli invitati, ma anche per gli sposi; occhio a non alzare troppo il gomito! Una coppia di sposi ubriachi non è il massimo dell’eleganza e del divertimento, specie per chi sta a guardare. La stessa cosa vale per gli invitati, va bene l’open bar ma attenzione a non esagerare!

6. Damigelle e famiglia | Ecco gli errori da evitare

Fare l’addio troppo vicino al matrimonio. Vi servirà qualche giorno per riprendervi, meglio festeggiare la settimana prima con gli amici/amiche.

METTETE DEI “LIMITI” AI VOSTRI GENITORI

Dovete essere chiari per evitare intromissioni spiacevoli, ricordategli che è il vostro giorno e non il loro ma non escludeteli del tutto: chiedete sempre l’opinione dei vostri parenti più stretti e cercate di compiacerli in qualche piccola cosa. Ad esempio, fate loro scegliere almeno una canzone della playlist delle nozze. Uno dei limiti da dare assolutamente ai vostri genitori è quello della lista degli invitati:La lista degli invitati diventerà a 3 zeri se la fate scegliere ai vostri genitori.

NON VESTITE LE DAMIGELLE TUTTE UGUALI

Non imponete un modello uguale per tutte, potrebbe non stare bene ad alcune e farle sentire a disagio; al massimo chiedete lo stesso colore.

NON FATE TUTTO DA SOLI, NON SIETE WONDER WOMAN

Ci sono persone di cui potete fidarvi e che vi solleveranno di tante piccole incombenze, lasciatevi aiutare! Vi renderete presto conto che organizzare un matrimonio da soli è molto stressante; fatevi aiutare da chi è più capace, magari da una brava wedding planner o, in alternativa, da amiche fidate che si sono già sposate. Allo stesso tempo, però, fate attenzione a non caricare gli amici con responsabilità troppo grandi ed evitate le telefonate notturne o richieste impossibili a poche ore dal Sì.

7. Foto e Musica | Errori da evitare

SCEGLIETE DEI PROFESSIONISTI PER MUSICA E FOTOGRAFIE

Dite no allo zio che ha appena comprato la nuova machina fotografica, le fotografie del matrimonio saranno l’unico ricordo tangibile del vostro grande giorno, affidatevi ad un professionista.

Molti sposi scelgono un fotografo senza conoscere prima il suo stile. Chiedete di vedere il portfolio delle immagini e dei video, solo così saprete se è quello giusto per voi. Presentate al vostro fotografo sorelle, fratelli, testimoni e genitori, così saprà quali sono i protagonisti principali del vostro matrimonio. Mostrate al fotografo qualche scatto che vi piace molto, lo aiuterà a riconoscere il vostro stile preferito. L’album di nozze è un reportage degli attimi più belli, parlate col fotografo di ciò che vorreste immortalare, sarà lui a ricordarvi quali scatti fare e quando. Fate conoscere la location al fotografo prima del matrimonio. La cosa migliore è fare un sopralluogo insieme a lui, di modo che sappia come muoversi nel grande giorno.Ricordatevi di comunicare con il fotografo, è sempre meglio fare una chiacchierata prima delle nozze e chiedere tutto ciò che vi sembra importante.

NO AL VOLUME DELLA MUSICA TROPPO ALTO

È veramente fastidioso quando la musica è troppo alta: se non riuscite a sentire i discorsi del vostro vicino di tavola, significa che avete esagerato. Evitate di far accomodare gli invitati più anziani sotto cassa. Sicuramente i giovani apprezzano di più i decibel di quanto non farà la vostra prozia; considerate anche questo aspetto nella disposizione dei tavoli. Lasciate la libertà di scelta al DJ, anche perché non è giusto imporre agli ospiti solo i vostri gusti musicali. Prima delle nozze parlate col DJ di modo che possa farsi un’idea di cosa vi piace; può essere utile anche una lista di canzoni che non sopportate per evitare brutte sorprese.

STABILITE ORARI E CANZONI CON IL DJ

Pianificate con il DJ a che ora volete iniziare i balli, quando farete il lancio del bouquet e il taglio della torta. Non scegliete una canzone lunghissima per il primo ballo, oppure chiedete al DJ di farla durare un po’ meno. Se non riuscite a scegliere i brani della vostra playlist, fatevi aiutare dal DJ. Vi sembrerà scontato ma assicuratevi che il DJ sia quello che avete scelto e ascoltate qualche suo mix prima di sceglierlo.