Oscar 2020 | Joaquin Phoenix festeggia con un panino assieme alla fidanzata

Joaquin Phoenix ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista e ha festeggiato a modo suo: un panino sugli scalini di un fast food vegano insieme alla fidanzata Rooney Mara

Uno scatto da oltre 212mila like pubblicato su Instagram da Greg Williams, celebre fotografo di Hollywood, immortala i “folli” festeggiamenti di Joaquin Phoenix per il suo meritatissimo Oscar come miglior attore protagonista per la performance in Joker.

Dopo aver pronunciato un discorso già entrato negli annali degli Academy Awards, l’attore ha calamitato l’attenzione su di sé anche nel post serata, mostrandosi al mondo con uno scatto che non ha fatto che riscuotere commenti entusiasti, il più comune dei quali recitava “una coppia bellissima”.

Rivediamolo allora insieme.

Joaquin Phenix festeggia l’Oscar con Rooney Mara e un panino veg

Un panino veg, della celebre catena «Monty’s Good Burger», la statuetta sempre a portata di mano e un gran sorriso: ecco il festeggiamento scelto da Joaquin Phoenix per il suo premio Oscar.

Al suo fianco l’affascinante collega e fidanzata Ronney Mara che per l’occasione ha deciso di sfoggiare un bel paio di comode Coneverse sotto il meraviglioso abito firmato Alexander McQueen.

La coppia appare a dir poco affiatata e felice, come del resto li avevamo già visti durante il red carpet della serata, trascorso mano nella mano e con lunghi scambi di sguardi a distanza.

I due del resto condividono molto, inclusa la lotta contro lo sfruttamento degli animali: due anni fa entrambi hanno prestato la voce per l’acclamato documentario Dominion che racconta la sofferenza degli animali in alcuni allevamenti australiani, mentre nel 2005 Phoenix – vegano già da quando era bambino – ha raccontato Earthlings, il film sui diritti degli animali.

Un festeggiamento che, dunque, ci sembra coerente non solo per l’affiatamento della coppia ma anche per il discorso a sfondo animalista e ambientalista portato avanti da Joaquin Phoenix nella sua quotidianità e persino durante la consegna dell’ambita statuetta:

“Andiamo nel mondo naturale e lo deprediamo per le sue risorse. – Ci sentiamo in diritto di inseminare artificialmente una mucca e di rubare il suo bambino, anche se le sue grida di angoscia sono inconfondibili. E poi le prendiamo il latte fatto per il suo vitello e lo mettiamo nel suo caffè e nei nostri cereali. […] Possiamo creare, sviluppare e applicare sistemi di cambiamento benefici per tutti gli esseri senzienti e l’ambiente.».

E Joaquin Phoenix ha lavorato per questo cambiamento anche in una notte molto speciale. Una doppia vittoria, verrebbe quasi da dire.