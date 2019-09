Breve guida organizzativa al matrimonio perfetto – VIDEO

Tempo di nozze? Ecco la breve guida organizzativa al matrimonio perfetto. Come arrivare al giorno delle nozze senza stress – VIDEO

Avete intenzione di sposarvi ma non sai da dove iniziare? Niente panico, per te una breve guida organizzativa al matrimonio perfetto. Un modo per ricordarti di tutti gli impegni che dovrai affrontare da oggi fino al giorno del fatidico sì

La guida è pensata per accompagnarti per l’intero anno, da quando hai deciso di iniziare i preparativi del matrimonio sino al giorno prima del sì. Scopri come organizzare le nozze senza stress

