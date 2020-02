10 segni che il tuo partner sta peccando di infedeltà

Scopri i 10 segnali che potrebbero indicare che il tuo partner si sta divertendo tra le braccia di qualcun altro.

I motivi alla base di un tradimento potrebbero essere molteplici, ad ogni modo non c’è motivo che possa giustificare questa totale mancanza di rispetto che inevitabilmente metterà fine alla fiducia tra i partner. Scori quali sono i segnali di allarme che possono rivelare un tradimento del partner.

10 segni che il tuo partner ti è infedele

Con il tempo che passa il rapporto subisce delle inevitabili variazioni, l’attrazione fatale lascia il posto a un rapporto più profondo consolidato sulla fiducia, su obiettivi comuni, sul desiderio di costituire una famiglia. Alcune persone non si sentono appagate da questo cambiamento e provano nostalgia per i bei tempi fatti di fughe d’amore e estrema complicità sotto le lenzuola. Per loro le sensazioni lasciate dai flirt e dai primi incontri non hanno paragone e spesso trovano difficile resistere alla tentazione di rivivere quei momenti soprattutto quando non si sentono più soddisfatte con il proprio partner.

Qualunque sia la ragione dell’adulterio, cedere alle tentazioni e trasgredire le regole di lealtà, fiducia e fedeltà che governano la coppia non può che portare problemi. La persona tradita scoperto il tradimento perde fiducia e si sente delusa mentre chi tradisce potrebbe povare i morsi del senso di colpa.

Gli esempi e le testimonianze del disfacimento della coppia a seguito di un tradimento sono innumerevoli eppure non basta ad evitare le situazioni compromettenti atte a spezzare la routine della vita coniugale esplorando nuove fonti di piacere.

A tutto ciò va aggiunto che il rischio d’essere scoperti aggiunge grande eccitazione. I fascino del proibito attira sempre più. Per ogni partner preso dall’adulterio ce n’è sempre un’altro che si pone tanti quesiti con l’intento di comprendere cosa stia accadendo nella coppia. Di solito l’infedeltà non passa inosservata a lungo, c’è sempre qualche passo falso che nel tempo porta alla luce i trabochetti.

Ecco alcuni comportamenti che possono sollevare il velo sull’infedeltà di un partner:

1. Ha un aspetto diverso



Più lo guardi e più ti sembra che si stia dando da fare per apparire più attraente. Nel corso della vostra relazione si stava un pò trascurando, barbetta incolta, qualche chilo di troppo, vestiti sbiaditi eppure a te non dava fastidio, lo apprezzavi come sempre. Tuttavia da qualche tempo il tuo partner sembra seguire una nuova dieta, praticare sport e ha perfino cambiato pettinatura. È probabile che questi sforzi siano per te ma potrebbero essere dedicati anche a qualcun’altra.

2. E’ aggressivo



Un partner infedele è sempre sul chi va la, sa di avere la coscienza sporca e qualche scheletro nell’armadio e di conseguenza è sempre sulla difensiva. Questa è la ragione per la quale può mostrare un comportamento aggressivo ed essere scortese con te senza motivo apparente.

3. Non gli importa più di te

Prima eri il centro del suo mondo, ti ascoltava e si interessava di tutto ciò che ti riguardava. Ora i racconti delle tue giornate non lo affascinano più. Probabilmente una terza persona è nella sua testa in questo momento.

4. Avverti una distanza emotiva all’interno della coppia

Una volta contavate l’uno sull’altro e vi confidavate tutto ma ora quella complicità non c’è più. Se il tuo amato prende le distanze senza motivo e non ti da una spiegazione per questo cambio di stato, non so stress, preoccupazione per qualcosa di particolare, potrebbe avere una relazione.

5. Lavora più del solito

Il tuo partner inventa spesso la scusa del lavoro pergiustificare il suo ritardo continuo eppure in tanti anni non ha mai avuto un contrattempo senza contare che non ricopre una posizione di grande responsabilità. Se a questa scusa non corrisponde un aumento di stipendio forse questo dovrebbe allarmarti.

6. È spesso irraggiungibile

Non si allontana mai dal suo telefono, tuttavia ogni volta che lo chiami non risponde mai al telefono, questo può significare che impegnato a fare altro o che semplicemente non vuole parlarti.

7. Passate sempre meno tempo insieme

All’inizio eravate sempre insieme e condividevate tutto non solo le tue attività romantiche. Ma ultimamente, non sembra più sentire il bisogno di passare il suo tempo con te. Si organizza per conto suo e non ti da nessuna vera spiegazione.

8. Ti sprona a passare più tempo con gli amici

Ultimamente ti ricorda quanto siano importanti i legami di amicizia e ti fa sentire in colpa perchè hai trascurato i tuoi amici più cari. allora perchè non recuperare? Da un lato, alleggerirà i suoi sensi di colpa e, dall’altro, sa che se sei con i tuoi amici, non passarai il tempo a controllare i suoi spostamenti.

9. Nasconde il telefono o il computer

Ogni volta che ti vede nei paragi fa sparire il telefono o gli altri dispositivi, inoltre sembra nervoso e impanicato, potrebbe essere un segno che ha qualcosa da nascondere.

10. E’ calato il desiderio di fare l’amore

Fino a poco tempo fa la bandiera era sempre alta. L’intimità giocava un ruolo cruciale nella vostra relazione. Se il tuo lui ha meno voglia di fare l’amore, potrebbe essere sazio ma attenzione questo non è l’unico campanello di allarme. Se per esempio il suo appetito sessuale cambia e domanda nuove pratiche, ciò potrebbe indicare che le sue nuove esperienze gli hanno fornito nuovi desideri.

Il tradimento come abbiamo visto si può scovare con facilità prestando attenzione ai comportamenti del partner ma scovare un inganno ha un caro prezzo. Quando si viene scoperti è meglio confessare o no un tradimento? Scopri il decalogo della confessione.