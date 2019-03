8 motivi che spingono il partner a tradire secondo la scienza

L’infedeltà è una dolorosa prova per la persona ingannata. Ci sono alcuni motivi che inducono le persone a tradire il proprio partner e anche se non perdonano l’atto di infedeltà, possono essere utili ad avere una migliore conoscenza del funzionamento della coppia.

Infedeltà, i motivi del tradimento secondo la scienza

Il tradimento, spesso traumatico, può essere oggetto di diverse domande da parte della persona tradita che perde fiducia in se stessa. È un momento che poche persone riescono a superare completamente in una coppia. Ecco quali sono le motivazioni supportate dalla ricerca scientifica pubblicate su Indipendent.

L’infedeltà è un fenomeno più comune di quanto la gente pensi. Secondo un sondaggio online di Ifop, Institute of Opinion e Marketing Studies in Italia e a livello internazionale, più di un uomo su due e più di una donna su tre ammettono di essere stati infedeli. Un fenomeno sempre più generalizzato e socialmente accettato rispetto ai decenni precedenti.

L’infedeltà può essere vissuta come un trauma dalla persona ingannata. Distruzione della coppia, perdita di fiducia in se stessi e nel proprio partner, rancore, tante sono le conseguenze che possono portare la persona tradita a vivere un profondo disagio. La persona ingannata potrebbe anche arrivare a sentirsi colpevole. Per fare chiarezza, ecco i motivi che possono motivare l’infedeltà senza scusarla. Questa panoramica potrebbe essere utile a trovare il modo di superare il tradimento.

Perchè il partner tradisce?

Secondo uno studio scientifico pubblicato sul Journal of Sex Research, esistono alcune condizioni che possono portare l’individuo ad avere una relazione extraconiugale, ecco quali sono:

1- La distanza emotiva tra i due partner

Ci sono circostanze che possono spingere due persone che si amano a essere più distanti emotivamente. Gli imperativi professionali, l’educazione dei figli o la routine, sono tutti motivi che potrebbero spingere una coppia adallontanarsi. Quando questa dinamica si verifica e perdura, uno dei partner può sentirsi offeso e cercare l’intimità altrove senza comunicare il suo disagio.

2- Il partner è cresciuto in un ambiente in cui l’inganno è stato normalizzato

L’educazione e il proprio vissuto condiziona la vita di una coppia. Se l’infedeltà è stata banalizzata e sofferta all’interno del nucleo familiare, il partner avrà meno scrupoli a tradire. Considererà questo comportamento accettabile perché è stato abituato ad esso.

3- Il partner era annoiato nella relazione

La routine stabile nella coppia è distruttiva. La noia può far sì che il tuo partner voglia commettere una cattiva condotta per rendere la sua vita più piccante.

4- Il partner vive una crisi di mezza età

La crisi della mezza età può portare a prendere decisioni spericolate. Come il desiderio di recuperare la gioventù perduta, e può essere distruttivo per una coppia.

5- Il partner vuole sabotare la relazione

Il tuo partner vuole rompere con te ma non sa come fare o non ha coraggio di dirtelo. In questo casola via più semplice è trdire. Per evitare di affrontare questa situazione, cercherà di sabotare la relazione con ogni mezzo possibile, compresa l’infedeltà.

6- Il partner non è soddisfatto sessualmente



Una vita sessuale soddisfacente è il cemento di una coppia, in caso contrario il tuo partner potrebbe cercare di colmare questa lacuna attraverso un’altra relazione.

7- Il partner manca di fiducia in se stesso

Senza volere rovinare la relazione seria con il suo partner, la persona infedele potrebbe semplicemente voler testare la sua capacità di seduzione con qualcun altro. In questione c’è una mancanza di fiducia o il desiderio di garantire la sua potenziale seduzione.

8- Il tuo partner sta agendo per vendetta

Senza verbalizzare ciò a cui ti biasima, il tuo partner potrebbe voler vendicarsi ricorrendo all’infedeltà. Questa è la volontà di ferirti per vendicarti di un pregiudizio subito.

