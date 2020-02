Sanremo | Levante, prima che prendesse parte al Festival con Diodato, gli ha dedicato una canzone nel suo ultimo album

Il Festival di Sanremo si è concluso da qualche giorno, ma gli italiani si sono appassionati sempre di più alla storia d’amore, ormai finita, tra Diodato e Levante.

Dopo la vittoria di Antonio al Festival di Amadeus, in molti si sono chiesti se il pezzo presentato fosse dedicato alla sua ex compagna e lui, come ormai noto, è risposto di sì. Ma anche lei non è stata da meno. Il motivo?

Nel suo ultimo album, Magmamemoria, è presente una traccia dedicata al cantante e si intitola proprio come il suo nome di battesimo. Levante ha dedicato una canzone a Diodato prima di Sanremo e il brano, man mano, sta già diventando virale.

La canzone che Levante ha dedicato a Diodato si intitola, come anticipato, Antonio, il nome di battesimo del vincitore del Festival di Sanremo di Amadeus. Di seguito, è possibile leggerne il testo:

Antonio, lo sai benissimo

Antonio, lo sai benissimo, mi piaci tu

Non ti chiedo giurami per sempre

L’amore non esiste nel futuro prossimo

Sorge al mattino e muore in questo ciclo cosmico

Niente di più

Col cuore ho raggiunto il massimo

In una notte di un settembre tragico

Sei stato tu a salvarmi da un tombino cieco

Ora ci vede bene da così vicino

Lo so non siamo uno, ma due di due è sicuro

Vai avanti tu?

Vai avanti tu?

Tu, nell’alba che non si dimentica

L’eco infinito che fa un bacio quando esplode in una vita vuota

Sembra meravigliosa

Tu, il battito che non rallenta mai

Quanto rumore fa un sospiro dentro a un corpo solo

Se apro le braccia volo

Antonio, mi fai benissimo

Antonio, mi fai benissimo, bene così

Ma non chiedermi perché è successo

L’amore ti succede…

Il brano è stato pubblicato prima dell’esperienza sanremese, ma già dopo che la loro storia d’amore fosse finita. Non si conosce il motivo per cui la cantante abbia scelto di includere il pezzo, che è una vera e propria dichiarazione d’amore, all’interno del progetto. In molti affermano che, nonostante la fine della relazione, Levante la giudicasse semplicemente una bella canzone a cui non rinunciare, mentre altri sperano sia una frecciatina a Diodato, sperando di ricucire il loro rapporto.

Levante e Diodato non amano molto parlare della loro vita privata, anche se lei si è congratulata per la vittoria al Festival di Sanremo. L’artista ha affermato di essere molto contenta per questo suo traguardo, chiarendo che nonostante la rottura sono rimasti in buoni rapporti.

Anche se, è bene chiarire, che ad alcuni telespettatori questa vittoria non è andata molto giù in quanto secondo il televoto il vincitore del Festival di Sanremo era un altro artista e non Diodato.

Nonostante la loro storia d’amore sia terminata da un po’, è inutile negarlo, il pubblico spera che tra Diodato e Levante possa rinascere l’amore dopo l’esperienza a Sanremo.