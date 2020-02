Sanremo | Chi ha vinto il Festival di Amadeus secondo il televoto

Sanremo | Diodato ha trionfato al Festival di Amadeus, ma il televoto del pubblico da casa aveva indicato un altro vincitore

Il Festival di Sanremo si è concluso da qualche giorno, ma resta comunque uno degli argomenti preferiti dagli italiani. Soprattutto perché, nel corso di queste ore, è stata trapelata in rete la classifica dei 23 big in gara secondo il televoto del pubblico.

Come lo scorso anno, con la vittoria di Mahmood, il pubblico che ha partecipato alla manifestazione da casa aveva espresso la sua preferenza per un altro artista e non per il vincitore proclamato da Amadeus sabato sera.

Se il Festival, unendo i vari voti, ha eletto Diodato come vincitore dell’evento, il pubblico da casa ha premiato un altro artista. Chi?

Francesco Gabbani ha vinto Sanremo per il televoto, piazzandosi primo con il 14, 75 % di preferenze.

Festival di Sanremo | Il pubblico non voleva vincesse Diodato: la classifica

Il dato riportato in alto, è bene specificare, fa riferimento al momento prima che Amadeus rivelasse i tre finalisti del Festival di Sanremo 2020. La classifica del televoto stilata dal pubblico, a differenza di quella “ufficiale”, presenta alcune differenze.

Se in quella definitiva Alberto Urso occupava gli ultimi posti, in quella del pubblico da casa era al secondo posto ed era in lizza per potarsi a casa il premio finale. Ultimo, invece, Paolo Jannacci che sembrerebbe non aver colpito i telespettatori di Rai 1.

Francesco Gabbani – 14.75% Alberto Urso – 11,43% Pinguini Tattici Nucleari – 11,42% Achille Lauro – 9,37% Diodato – 9,08% Piero Pelù – 6,72% Le Vibrazioni – 4,63% Elodie – 4,17% Marco Masini – 4,17% Levante – 2,66% Rancore – 2,46% Tosca – 2,41% Irene Grandi – 2,33% Elettra Lamborghini – 2,25% Anastasio – 2,17% Giordana Angi – 1,80% Riki – 1,77% Raphael Gualazzi – 1,73% Junior Cally– 1,46% Enrico Nigiotti – 1,40% Rita Pavone – 1,36% Michele Zarrillo – 1,31% Paolo Jannacci – 0,45%

Diodato, se fosse stata utilizzata come riferimento soltanto il gradimento del pubblico da casa, non sarebbe nemmeno arrivato tra i tre finalisti.

Impossibile sapere, invece, in quale posizione si era classificato il brano proposto da Bugo e Morgan a Sanremo, quest’ultimo ieri è stato ospite di Barbara d’Urso dove ha rivelato scottanti retroscena sulla sua partecipazione al Festival.

Dopo la fine del Festival di Sanremo, Amadeus continua a raccogliere consensi. Tant’è che si mormora possa condurre anche la prossima edizione della manifestazione canora.

In queste ore, tra l’altro, il conduttore ha fatto una sorpresa a Federica Panicucci, con cui ha collaborato anni fa alla conduzione di un’altra manifestazione musicale, quella del Festival Bar, programma che ha fatto la storia della televisione italiana negli anni 90.