Barbara d’Urso lancia una stoccata a Francesco Gabbani: “Manco grazie!”

Barbara d’Urso durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5 ha lanciato una stoccata al cantante Francesco Gabbani

Barbara d’Urso è apprezzata dal pubblico del piccolo schermo, oltre che per la sua estrema professionalità, per la sua schiettezza.

La conduttrice di Pomeriggio 5, sempre con il massimo dell’educazione e del rispetto, non le manda di certo a dire. Per questo non stupisce la sua stoccata a Francesco Gabbani durante il talk dedicato alla cronaca rosa della sua trasmissione. Cosa è successo?

Il cantante, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2020, avrebbe chiesto alla conduttrice di prendere parte ad un suo video clip, senza nemmeno ringraziarla in seguito.

“Mi ha chiesto di prendere parte al tuo video” ha esordito Barbara. “Io ho accettato con molto piacere, e gratuitamente, tu manco grazie mi hai detto” ha concluso la d’Urso.

Barbara d’Urso ha lanciato una frecciata a Francesco Gabbani a Pomeriggio 5 stupendo tutto il pubblico da casa, che non si aspettava una rivelazione del genere.

Barbara d’Urso svela un retroscena su Elettra Lamborghini a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso, che ieri sera ha litigato con il fidanzato di Antonella Elia, ha anche svelato un retroscena su Elettra Lamborghini. Che cosa ha rivelato la bella conduttrice partenopea negli studi di Pomeriggio Cinque?

“Non tutti ricordano che Elettra era una mia opinionista, era spesso ospite dei miei programmi” ha rivelato Barbara d’Urso su Elettra Lamborghini. “E’ una ragazza molto simpatica ed educata, un tesoro” ha concluso la conduttrice, rivelando di apprezzare l’ereditiera anche per le sue doti canore.

Dopo la frecciatina a Francesco Gabbani a Pomeriggio Cinque, tra l’altro lui prima di Sanremo ha rivelato qual è il suo più grande sogno nella vita, Barbara ha preferito elogiare la Lamborghini per poi chiudere definitivamente lo spazio dedicato al Festival di Sanremo.

Francesco Gabbani, dopo la frecciatina in diretta, sceglierà di replicare a Barbara?