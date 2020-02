Barbara d’Urso litiga con il fidanzato di Antonella Elia: “Non fare lo show”

Barbara d’Urso ha litigato con Pietro, il fidanzato di Antonella Elia, a Live Non è la d’Urso

Barbara d’Urso, come promesso durante la scorsa settimana, ha sottoposto Pietro il fidanzato di Antonella Elia alla macchina della verità per dimostrare che non ha mai tradito la sua compagna, attualmente impegnata con il Grande Fratello Vip su canale 5.

Le cose però non sono andate come previsto. La macchina ha definito false quasi tutte le risposte date dall’ospite di questa sera, facendo intendere che abbia in più di un’occasione tradito la sua compagna.

Pietro ha accusato la padrona di casa a Live Non è la d’Urso di aver manomesso il tutto per poi creare false storie di cui parlare domani alla diretta del GF Vip. “Non avrei dovuto prendere parte a questa cosa” ha urlato Pietro. “E’ una buffonata!” Barbara ha subito provato a calmare il suo ospite, ma senza successo.

Barbara d’Urso ha litigato con il fidanzato di Antonella Elia a Live Non è la d’Urso, mandando in onda un servizio per tagliare il resto della discussione dalla diretta e per congedare il suo ospite in privata sede, offesa che la sua buona fede sia stata messa in dubbio.

Barbara d’Urso chiude Live Non è la d’Urso dopo la lite con Pietro: “Scusate!”

Barbara d’Urso, che voleva dare a Pietro la possibilità di poter chiarire le voci sul presunto tradimento ai danni di Antonella Elia, si è ritrovata a fine trasmissione senza poter dare spazio ai suoi ospiti in quanto non si aspettava minimamente una discussione del genere con Pietro.

“Scusatemi, davvero. Vorrei andare avanti per un’altra ora ma purtroppo non posso” ha esclamato Barbara d’Urso a Live. “Devo chiudere, ci vediamo domani” ha concluso, amareggiata dalla discussione.

Una puntata difficile per Barbara che prima si è ritrovata a che fare con le rivelazioni di Morgan sulla squalifica di Sanremo e prima ancora a sottoporre Nina Moric alle 5 sfere.

Al momento però il dubbio del pubblico: quanto predetto dall’uomo si avvererà? Il Grande Fratello Vip mostrerà ad Antonella Elia la lite tra Barbara d’Urso e Pietro?