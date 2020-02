Sanremo 2020: Belen e Stefano cantano Diodato

Belen Rodiguez fa il suo omaggio a Sanremo 2020 cantando insieme a Stefano la canzone di Diodato favorita alla vittoria. Molti gli apprezzamenti per la coppia

Diodato è uno dei favoriti alla vittoria e sembra essere anche il più amato dai vip. A dimostrarlo anche una delle star più social del web, Belen Rodriguez. La bella argentina infatti che proprio al Festival aveva consolidato la sua carriera facendo la valletta e colpendo tutti con il celebre tatuaggio a farfallina, ha postato una storia Instagram sul Festival. Il post ha come didascalia

“Sanremo è meraviglioso proprio per questo, ci fa cantare proprio tutti”. Nella storia vediamo Belen cantare, accompagnata da Stefano alla tastiera, “Fai rumore” la canzone di Diodato.

Belen e Stefano ottimi cantanti apprezzati dai fans

Una storia che ha mostrato come le buonissime doti canore di Belen e di Stefano. Del resto la show girl argentina già in sul palco del Festival dei fiori aveva fatto impazzire il pubblico con la sua voce e con un sensualissimo tango. La canzone suscitato il l’apprezzamento del pubblico che si è scatenata con diversi mi piace e commenti per apprezzare l’esibizione della coppia.

Una canzone quella di Diodato che parla d’amore. Un amore vero di due amanti che dopo un periodo di profonda crisi e di lunghissimi silenzi che li hanno allontanati si sono ritrovati. Un storia quella della canzone che sembra in qualche modo ricordare la storia proprio di Belen e Stefano che dopo essersi persi si sono ritrovati e ora sembrano essere più felici che mai.

Un omaggio quello di Belen e Stefano a Sanremo ma che mette anche in evidenza le loro grandissima qualità di artisti eclettici. Lo stesso Stefano infatti oltre ad essere un ottimo ballerino ha dimostrato in questi anni di essere un ottico conduttore. Vedremo se questa esibizione di Belen e Stefano porterà fortuna anche a Diodato questa sera e le regalerà la vittoria.