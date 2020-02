Sanremo 2020 ha debuttato ieri sera con Amadeus, facendo ascoltare le prime 12 canzoni in gara. Scopri la classifica della prima serata, stilata con i voti dei nostri lettori

Sanremo 2020 ha ufficialmente fatto il suo debutto con Amadeus nel ruolo di conduttore. Gli ascolti hanno premiato le scelte fatte negli scorsi giorni, tant’è che il Festival ha raggiunto il 54% di share, risultati che non si vedevano dal lontano 2005.

Amadues può ritenersi più che soddisfatto della serata di ieri, ma come sono state le canzoni? Durante il debutto di Amadeus a Sanremo 2020, abbiamo chiesto ai nostri lettori, sui social, gli artisti che hanno maggiormente apprezzato e abbiamo stilato una classificata di gradimento della prima serata. Curiosi di scoprire il vincitore?

Leggi anche:

Rula Jebreal piange a Sanremo 2020 | Monologo straziante nel ricordo della mamma

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Festival di Sanremo di Amadeus: la classifica dei lettori di Che Donna

I voti dei nostri lettori non sembrano distaccarsi poi così tanto da quelli della giuria demoscopica del Festival di Sanremo, posizionando la band de Le Vibrazioni piuttosto alte.

Irene Grandi Le Vibrazioni Elodie Marco Masini Alberto Urso Diodato Rita Pavone Riki Anastasio Achille Lauro Bugo e Morgan Raphael Gualazzi

Il ritorno di Irene Grandi sul palcoscenico dell’Ariston ha colpito profondamente i nostri lettori, facendole raggiungere il maggior numero di consensi.

Gli ultimi posti sono toccati ad Achille Lauro, che tanto ha fatto discutere con il suo look nonostante abbia spiegato il motivo di tale scelta, Bugo e Morgan, recentemente al centro delle polemiche a causa dello sfratto subito, e Raphael Gualazzi, probabilmente i suoi scarsi voti sono dovuti all’esibizione andata in onda in tarda serata.

Raphael, infatti, è stato l’ultimo artista ad esibirsi e nella nostra classifica questo sembra aver influito e non poco. Fuori classifica, ovviamente, sono le esibizioni di Tiziano Ferro a Sanremo 2020 che hanno letteralmente conquistato il cuore del pubblico da casa, ma anche quello di Barbara d’Urso che ha commentato il suo ingresso sui social.

Leggi anche:

Sanremo 2020 | Barbara d’Urso commenta l’ingresso di Tiziano Ferro

Decisamente un ottimo debutto quello di ieri per Amadeus al Festival di Sanremo. Non ci tocca che aspettare questa sera per scoprire gli altri 12 artisti in gara.