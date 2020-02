Gossip | Boateng vola in Turchia, Melissa Satta: “Non è facile”

Kevin Prince Boateng vola in Turchia per unirsi al Besiktas, Melissa Satta sprona la sua dolce metà in questo periodo di cambiamento.

Melissa Satta si prepara a vivere nuove esperienze ed avventure, lo rende noto su Instagram: la celebre modella, nonché showgirl ed ex velina, accoglie con orgoglio e soddisfazione il trasferimento del marito in Turchia. Il calciatore Kevin Prince Boateng, infatti, con cui la bostoniana si è rimessa insieme dopo un periodo di separazione, è approdato al Besiktas. C’è stato, quindi, un divorzio professionale – stavolta sì reciproco e consensuale – dalla Fiorentina di Commisso nell’ultimo giorno utile di calciomercato.

“Non sempre le cose vanno come vorremmo… ma bisogna avere il coraggio di essere realisti e prendere delle decisioni. Spesso non serve dare delle colpe e puntare il dito… se sei un professionista e fai il tuo dovere potrai sempre camminare a testa alta. Sedersi e aspettare è facile, alzarsi e andare avanti NO…. pronti per una nuova avventura… non è semplice, ma le cose semplici non ci sono mai piaciute!!!”, pubblica la Satta sul noto account social. Segno che le cose al marito non stavano andando bene, perlomeno professionalmente.

Melissa Satta sull’approdo al Besiktas di Boateng: “Avanti a testa alta”

Allora, la coppia, più salda di un tempo, viaggia verso altri lidi in attesa di tempi migliori: Boateng ha già indossato la maglia del nuovo club e si sta allenando, Melissa è pronta ad accogliere le novità che questo inizio anno è pronta a riservarle. Intanto farà la spola con l’Italia perchè determinati impegni, oramai, sono presi: niente, però, fermerà la voglia di entrambi di riscattarsi e prendersi i propri spazi. Lontani sono già stati per troppo tempo, è il momento di rimettere insieme i pezzi. Ricominciando in posti diversi, con differenti usanze, conservando le stesse priorità: rispetto e ammirazione reciproca.

Infatti anche Boa è pronto, eventualmente, a seguire Melissa nel corso di impegni qualora la situazione lo richiedesse. Momentaneamente l’ex velina sta portando avanti un progetto di fitness con i suoi followers di Instagram, in attesa di svelare nuove idee e iniziative che la riguardano. Il primo colpo l’ha dato il mercato del pallone, toccherà a lei e la sua dolce metà adattarsi ai cambiamenti. I migliori inizi capitano, talvolta, dopo i peggiori finali.

