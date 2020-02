Domenica Live | Moreno Merlo choc: “Paola Caruso? E’ una violenta!”

Domenica Live | Moreno Merlo ha accusato la sua ex Paola Caruso di essere una persona violenta nei confronti di sua madre adottiva

Paola Caruso è tornata ad essere l’indiscussa protagonista dei programmi di Barbara d’Urso.

Nella puntata di oggi di Domenica Live, l’ex fidanzato della showgirl ha fatto delle vere e proprie dichiarazioni choc nei confronti della Caruso, dichiarazioni che hanno fatto arrabbiare e non poco la diretta interessata in puntata.

Moreno Merlo a Domenica Live ha accusato Paola Caruso di maltrattare, sia fisicamente sia psicologicamente, la sua mamma biologica.

A sostenere la sua tesi ci sarebbe un video del battesimo del piccolo Michelino, dove si intravede l’ospite di Barbara d’Urso strattonare la madre. La replica di Paola Carsuo, come prevedibile e com’è giusto che sia, è arrivata subito dopo.

Paola Caruso contro Moreno Merlo a Domenica Live: “Non ti permettere!”

Paola Caruso, che aveva già discusso con Moreno Merlo da Barbara d’Urso qualche settimana fa, ha ovviamente smentito quanto dichiarato dal suo ex fidanzato.

L’ex bonas di Avanti un altro ha affermato che nella clip in questione, quella che la “inchioderebbe”, lei si stava semplicemente limitando a spostare sua madre in quanto non poteva restare nella zona in cui si era posizionata durante la celebrazione del battesimo del piccolo Michelino.

Moreno Merlo ha rincarato la dose, affermando che lui non fa riferimento soltanto alla clip del battesimo di cui si è parlato in studio, ma che avendo vissuto con lei sa benissimo di cosa parla.

Barbara d’Urso ha difeso Paola Caruso a Domenica Live, affermando che spesso genitori e figli hanno un rapporto un po’ conflittuale, ma non per questo si è delle persone violente. In studio, fortunatamente, non si è ripetuto il caos della scorsa settimana con Floriana Secondi, ma i toni sono stati piuttosto accesi tra le due coppie di ex, che hanno messo a dure prova la pazienza della bella conduttrice partenopea, che ha dovuto minacciarli più volte di chiudere i microfoni.

