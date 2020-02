Tecla Insolia | Chi è, età, altezza, carriera e vita privata

Chi è Tecla Insolia? Età, altezza, vita privata, carriera, curiosità e tutto quello che c’è da sapere su questa giovane artista.

Tecla Insolia è una giovane cantante che è salita agli onori della cronaca vincendo Sanremo Young 2019 e assicurandosi un posto al Festival di Sanremo 2020.

Nome: Tecla Insolia

Età: 16 anni

Altezza: –

Luogo di nascita: Varese

Data di nascita: 13 gennaio 2004

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Cantante

Account social: https://www.instagram.com/teclainsolia/



Tecla Insolia: vita privata

Pur essendo nata a Varese, Tecla ha trascorso gran parte dell’infanzia e dell’adolescenza in Toscana, precisamente a Piombino dove i genitori si erano trasferiti per motivi lavorativi. Ha due fratelli più piccoli, Gioele e Santiago. Tecla ha sempre avuto una passione per il canto. La sua cantante preferita è Ariana Grande, ma ama molto anche Luigi Tenco e Lucio Battisti. A scuola, invece, le sue meterie preferite sono arte, storia e italiano. Frequenta l’istituto Grafico pubblicitario, anche se avrebbe preferito studiare presso il liceo artistico.

Tecla Insolia: la carriera

Poco più che bambina, ha partecipato a Pequenos Gigantes, il talent show per bambini condotto, un po’ di tempo fa, da Belen Rodriguez. Ha inoltre recitato nella fiction tv L’allieva avendo una piccola parte accanto ad Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Nel 2019 partecipa a Sanremo Youg, condotto da Antonella Clerici. A vincere è stata proprio lei che ha così conquistato il diritto di partecipare a Sanremo Giovani 2020 dove porta il brano “8 marzo”. La canzone è dedicata alle donne. Nonostante sia giovanissima, con il proprio brano, Tecla vuole dare importanza al ruolo della donna nella moderna società dove, purtroppo, non viene considerata come dovrebbe.