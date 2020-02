Coronavirus: trovata una cura in Thailandia. Si guarisce in 48 ore -VIDEO

Coronavirus | La cura dell’epidemia è stata finalmente trovata. A scoprirla, un gruppo di medici in Thailandia

Stando a quanto riportato dal portale Agi, è stata finalmente trovata la cura per il coronavirus.

La cura, come anticipato, è stata trovata in Thailandia. Il dottor Kriengsak Attipornwanich ha rivelato che una paziente cinese di 71 anni infetta dal virus, dopo aver ricevuto un trattamento a base di medicinali contro l’influenza ed altri adoperati per combattere l’HIV, è guarita dalla malattia in sole 48 ore.

Ma il medico afferma addirittura che i primi miglioramenti sono stati visibili a sole 12 ore dalla somministrazione del cocktail farmaceutico. Il trattamento prevede l’utilizzo del farmaco oseltamivir con l’aggiunta del lopinavir e ritonavir, utilizzati solitamente dai malati di HIV.

Che l’incubo stia finalmente per giungere al termine?

