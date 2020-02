Rancore | Chi è, età, altezza, carriera, vero nome e vita privata

Chi è Rancore? Età, altezza, vero nome, vita privata e tutto ciò che c’è da sapere sull’artista considerato uno dei migliori rapper nell’hip hop italiano.

Rancore è uno dei migliori rapper nell’hip hop italiano. Il suo vero nome è Tarek Iurcich e i suoi testi hanno ottenuto grandi consensi.

Nome: Tarek Iurcich

Età: 30 anni

Altezza: –

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 19 luglio 1989

Segno zodiacale: cancro

Professione: rapper

Rancore: vita privata

Iurcich nasce a Roma nel 1989 da padre croato e madre egiziana. Inizia a dedicarsi alla musica da giovanissima. Nel 2004, a soli 14 anni, dà il via al suo percorso. Inizialmente non frequenta la scena hip hop romana che comincia a conoscere grazie al Phat Roma, una manifestazione di improvvisazione che frequenta con cadenza settimanale.

Della sua vita privata si sa davvero poco. Non si sa, infatti, se sia single o fodanzato e dai suoi profili social non traspare assolutamente nulla. In una recente intervista rilasciata a Hotmc, parlando della sua vita privata, ha dichiarato che: «Scherzi a parte, se qualcuno volesse davvero sapere qualcosa della nostra esistenza quotidiana, basta ascoltare il disco: è tutto lì dentro».

Rancore: carriera