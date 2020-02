Nella capitale potrebbe esserci un nuovo caso sospetto di coronavirus. La persona colpita da malore, è stato trasferito presso l’ospedale Spallanzani.

Il Coronavirus sembra abbia colpito un’altra persona di origine cinese a Roma. Secondo alcune fonti, sarebbe stata prelevata una persona dall’ospedale Vannini nella giornata di oggi. La persona sarabbe stata trasportata presso l’ospedale Spallanzani di Roma, centro di controllo dell’epidemia per la Regione Lazio. Per adesso non si parla di caso conclamato ma soltanto di sospetto e i medici stanno provvedendo alle analisi per attestare l’effettivo stato di salute della persona.

Si attendono aggiornamenti, mentre la psicosi sta prendendo il sopravvento nella vita di tutti i giorni. I cittadini di origine cinese, starebbero infatti vivendo una vera emarginazione sociale.

