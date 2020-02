Junior Cally | Chi è, età, altezza, vero nome, carriera e vita privata

Junior Cally, chi è? Vero nome, età, altezza, vita privata e curiosità del rapper i cui testi hanno scatenato accese polemiche.

Junior Cally è uno dei rapper più in vista del momento, ma chi è questo giovane artista? Andiamo a scoprire l’età, il vero nome e tutto quello che c’è da sapere.

Nome: Antonio Signore

Età: 28 anni

Altezza: –

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 10 ottobre 1991

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Rapper

Account social: https://www.instagram.com/juniorcally/



Junior Cally: vita privata

Antonio Signore, nato a Roma il 10 ottobre 1991, è noto come il rapper con la maschera. A settembre 2019, però, mostra il proprio viso in occasione della pubblicazione del suo videoclip Tutti con me.

La sua identità viene così scoperta così come la sua vita privata. Junior, infatti, è fidanzato con l’ex tronista di Uomini e Donne, Valentina Dallari. I due sono innamoratissimi e Valentina ha recenentemente difeso il fidanzato dalle polemiche nate da alcuni suoi testi e che l’hanno travolto.

“Antonio è l’uomo che da cinque mesi mi fa battere il cuore, l’unico che mi fa sentire protetta, ascoltata e rispettata. Perché anche se la nostra è una storia fresca, è una grande, immensa, storia d’amore”, ha premesso Valentina Dallari a Di Più. “Portava la maschera perché voleva che la gente si appassionasse alla sua musica e non alla sua immagine”.

A fare il primo passo è stato Junior che ha inviato a Valentina alcuni messaggi sui social. “Commentava le mie foto. Dimostrava interesse. Mi faceva sorridere. Io sapevo chi era e gli rispondevo in maniera molto tranquilla. Allora non avevo tempo per pensare all’amore. Dovevo solo guarire. È stato tutto molto strano, lui ha smesso di scrivermi e poi sono uscita dall’ospedale, guarita, pronta ad affrontare di nuovo la vita. A quel punto mi ha scritto solo un messaggio: “Che cosa fai stasera? Vediamoci, ho una cosa da dirti”, ha raccontato la Dallari che ha recentemente rilasciato un’intervista ai nostri microfoni.

Junior Cally: la carriera

Appassionato di musica sin da piccolo, partecipa ai contest di Honiro Label, un’etichetta discografica romana che ha lanciato artisti importanti come Ultimo, Briga, Mostro e Gemitaiz. Il 10 gennaio 2017 è stato pubblicato il suo primo singolo Alcatraz. Nel 2018 viene pubblicato il primo album Ci entro dentro mentre nel 2019 arriva il secondo album Ricercato.

Il 31 dicembre 2019 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 e l’annuncio scatena ampie polemiche. Il brano portato dal rapper si intitola No Grazie ed è uno sfogo contro il populismo. Il rapper è finito al centro di un’accesa bufera per alcuni suoi testi considerati violenti e razzisti.