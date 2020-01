GF Vip | Fidanzata di Matteo Alessandroni lo smaschera: “Non è single!”

GF Vip | Il bonazzo Matteo Alessandroni si era presentato ad Alfonso Signorini, durante la scorsa diretta, come single. Invece il concorrente è “felicemente” fidanzato da diverso tempo

Matteo Alessandroni è uno dei tre bonazzi entrato lunedì sera nella casa più spiata d’Italia. Il concorrente si è presentato al GF Vip come un ragazzo single in preda agli ormoni, qualità per cui è stato scelto da Alfonso Signorini, visto che servivano ragazzi in grado di riscaldare le atmosfere della casa.

Peccato che Matteo tutto sia tranne che single. La sua fidanzata Eleonora Gaspodini, nelle scorse ore, si è duramente scagliata contro il concorrente rivelando che hanno una relazione da diverso tempo.

Matteo Alessandroni del GF Vip ha mentito pur di entrare nella casa, visto che probabilmente se la produzione avesse saputo che era impegnato non sarebbe stato scelto?

Matteo Alessandroni smascherato dopo il GF Vip: lo sfogo della fidanzata

La fidanzata Eleonora Gaspodini lo ha però smascherato, pubblicando su Instagram i messaggi che il concorrente gli avrebbe inviato prima di consegnare il suo telefono cellulare agli autori del reality show di canale 5.

La fidanzata Eleonora Gaspodini lo ha però smascherato, pubblicando su Instagram i messaggi che il concorrente gli avrebbe inviato prima di consegnare il suo telefono cellulare agli autori del reality show di canale 5.

Nei messaggi Matteo scrive alla ragazza di amarla e che darà il meglio di sé in questa esperienza al GF Vip. Eleonora, delusa dal suo comportamento ha deciso di pubblicare il tutto sui social, lasciandosi andare anche ad un amaro sfogo.

“Prima di parlare con voi ci ho pensato abbastanza. Come capirete, mi fa ancora male” ha esclamato Eleonora Gaspodini, fidanzata di Matteo Alessandroni del GF Vip . “Ma è giusto far conoscere a tutti la verità sul nostro rapporto” ha continuato la ragazza.

“Poco prima che entrasse nella casa, ci siamo visti e non ha fatto altro che ripetermi di quanto io sia importante per lui, che sono la donna della sua vita, per poi vederlo in diretta presentarsi come un uomo libero da ogni legame.” ha proseguito Eleonora, che ricordiamo aver pubblicato anche le conversazioni tra lei e Matteo poco prima che entrasse nella casa.

“Durante il corso di quest’estate ho dovuto a far a che fare con del gossip di basso livello, ma dopo questa ho capito che la persona che mi sta affianco è soltanto un’opportunista” ha dichiarato la Gaspodini, facendo riferimento anche ai rumors di quest’estate che vedevano Matteo impegnato con Carmen Di Pietro.

“Meglio essere morti di fame, che morti di fama come lui!” ha concluso Eleonora su Matteo Alessandroni del Grande Fratello Vip, che di recente è stato anche il protagonista di un retroscena di Giulia Salemi.

Alfonso Signorini, nell’appuntamento di domani sera, affronterà l’argomento con il suo nuovo concorrente?

