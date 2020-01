GF Vip | Lite furiosa tra Pago e Antonio Zequila: c’entra Valeria Marini

GF Vip | Pago e Antonio Zequila hanno litigato nella casa a causa di un regalo di Valeria Marini

E’ tempo di discussioni nella casa più spiata d’Italia! Questa volta è toccato al cantante Pago e all’attore Antonio Zequila.

I due se ne sono dette di santa ragione a causa di un regalo fatto da Valeria Marini al GF Vip. Quale? Un prosciutto.

Ebbene sì: i due hanno litigato per il prosciutto che la showgirl gli ha portato in dono. L’ex fidanzato di Serena Enardu ha protestato perché c’è chi nella casa sporca senza pulire e chi mangia più del dovuto. Tant’è che ha chiesto alla produzione di ricevere i filmati, per capire chi non rispetta le regole stabilite nella casa.

Pago e Antonio Zequila hanno litigato al GF Vip perché l’attore ha mangiato tutto il prosciutto e il cantante sardo non è riuscito ad assaggiarne nemmeno un po’.

Leggi anche:

Alfonso Signorini bacia Pupo sulla bocca al Grande Fratello Vip

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Pago e Antonio Zequila litigano al GF Vip | Interviene Carlotta Maggiorana

Se nella mitologia greca c’era la mela della discordia, al Grande Fratello Vip c’è il prosciutto della discordia. Il cantante Pago, che di recente ha perdonato la sua ex Serena Enardu, ha accusato Antonio Zequila, ma in un secondo momento anche Patrick Ray Pugliese, di aver mangiato tutto il prosciutto, senza pensare che anche gli altri concorrenti della casa avrebbero avuto piacere di assaggiare il regalo di Valeria Marini.

“Mi hai rotto il cazz*!” ha replicato Antonio Zequila al GF Vip. “Stai facendo una storia assurda per quattro fette di prosciutto, quando sei il primo che finisce tutta la marmellata!” ha continuato l’attore. “Io da quando sono entrato qua, ancora la devo provare!”.

Carlotta Maggiorana ha deciso di intervenire, visti i toni piuttosto accesi per un prosciutto, mettendo fine alla lite tra Pago e Antonio Zequila al GF Vip.

L’ex Miss Italia ha ricordato loro che sono persone adulte e che non vale di certo la pena litigare in maniera così furiosa per del prosciutto.

Una settimana difficile questa per i concorrenti, che ha visto anche Andrea Montovoli contro gli altri concorrenti della casa.

Leggi anche:

Giulia Salemi svela un retroscena su uno dei bonazzi del Grande Fratello