Grande Fratello Vip | Pago perdona Serena Enardu: la reazione di lei

Grande Fratello Vip | Pago durante la diretta andata in onda ieri sera ha rivelato di voler perdonare la sua ex fidanzata Serena Enardu. Sui social non è mancata la reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne

Il cantante Pago al Grande Fratello Vip, durante il momento a lui dedicato, ha rivelato di pensare ancora alla sua ex fidanzata Serena Enardu, capendo ancora di più ciò che prova per lei.

“O sogno mio figlio o sogno lei” ha confidato l’artista sardo ad Alfonso Signorini. “Sogno quando è entrata nella casa e mi destabilizza” ha proseguito il cantante.

“Non riesco a immaginare nessun’altra donna al mio fianco se non lei” ha concluso Pacifico Settembre.

Pago ha perdonato Serena Enardu al Grande Fratello Vip e lei non potrebbe esserne più felice, manifestando tutta la sua commozione sul suo profilo Instagram.

Leggi anche:

Grande Fratello Vip | Barbara Alberti abbandona? “Avete esagerato!”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Elga prende in giro Serena Enardu dopo il Grande Fratello Vip

Serena Enardu non poteva non commentare quanto affermato da Pago al GF Vip nella puntata di ieri.

Ironia della sorte, il cantante sardo si è sbilanciato sulla sua relazione proprio quando la sua ex cognata Elga Enardu aveva definito difficile la loro relazione.

“Sei la mia felicità” ha commentato emozionata Serena Enardu, che mai si sarebbe aspettate quelle parole durante la diretta di ieri del Grande Fratello Vip.

“Ora hai ripreso a respirare?” ha punzecchiato ironica Elga Enardu. “Sei felice?” ha proseguito. Nessuno molto probabilmente si sarebbe aspettato un lieto fine per questa storia così “presto”.

Anche se il vero e proprio ritorno tra i due, avverrà quando Pago lascerà la casa più spiata d’Italia. Serena Enardu e Pago dopo il Grande Fratello Vip riusciranno a ricostruire il loro rapporto?

Molto probabilmente non sarà facile, ma sicuramente le basi per continuare la loro storia d’amore ci sono tutte.

Di recente, tra l’altro, Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, ha “approvato” la loro storia smentendo categoricamente un suo ritorno di fiamma con il cantante.