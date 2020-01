Barrette in tasca pronte in 10 minuti | RICETTA

E se le famosissime barrette tanto in voga le facessimo noi in casa? Cimentarsi in cucina è sempre un piacere per chi ama sperimentare. È giunto il momento di creare degli spuntini pratici e nutrienti. Barrette in tasca pronte in 10 minuti!

Le barrette ormai sono davvero dappertutto! Le troviamo nei negozi di sport, nei supermercati, a volte anche in attività commerciali nelle quali non aspetteremo di trovarle. E se decidessimo saggiamente di evitare quelle in commercio e farcele da sole in casa? Ecco qui le barrette in tasca pronti in 10 minuti, la ricetta delle barrette gustose!

Le barrette in tasca in soli 10 minuti

Proviamo ad abbandonare le barrette industriali tanto vendute e ricche di sostanze chimiche e zuccheri e a dedicarci alla preparazione di barrette sane e create nelle nostre cucine.

Troppo spesso perdiamo di vista l’importanza di condurre un’alimentazione sana ed equilibrata e, lasciandoci travolgere dalla quotidianità, cadiamo in tentazioni abbastanza deleterie per la nostra salute. Possiamo prendere ad esempio un chiaro riferimento come quello del cibo spazzatura. Pacchi dio patatine consumati fuori pasto, cioccolata di ogni tipo, snack non proprio salutari.

Quello che in realtà ci manca è la giusta predisposizione mentale. Questa, può aiutarci ad organizzare con facilità la vita in generale ma soprattutto, nel caso specifico, i pasti della settimana. Nella settimana, ruolo fondamentale, appartiene agli spuntini.

Vogliamo proporre per tale motivo, una versione di barretta naturale e priva di zuccheri e sostanze chimiche, gli ingredienti sono facilissimi da reperire e la quantità ci permetterà di coprire gli spezza fame dell’intera settimana.

Ricetta barrette avena e frutta secca

Queste barrette si conserveranno senza problemi per una settimana e potrete consumarle portandole con voi ovunque.

Ingredienti