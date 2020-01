Dieta per snellire le cosce, qualche consiglio

Snellire le cosce deve essere la nostra missione quotidiana. Ecco su cosa dobbiamo puntate anche senza seguire una dieta precisa

Ogni donna lo sa: le gambe sono il punto più critico del fisico perché spessi il grasso va a condensarsi proprio lì. Un problema contro cui dobbiamo lottare tutti i giorni, ,ma la dieta per snellire le cosce esiste.

In realtà, esattamente come per la pancia piatta, è soprattutto una questione di testa. Se ci mettiamo di impegno, ce la possiamo fare, a patto di essere costanti sia a tavola nell’alimentazione che nell’esercizio quotidiano. Solo così il grasso in eccesso, quello delle cosce ma anche dei fianchi e dei glutei, potrà sparire

Esistono regimi alimentari come la dieta del supermetabolismo, che abolisce tutti i carboidrati e i farinacei puntando invece sulle proteine. Ma se non volete seguire una dieta specifica, è comunque utilissimo avere qualche precauzione nella tua scelta dei cibi. Più che altro si tratta di buoni comportamenti quotidiani che tornano utili anche per regolarizzare le funzioni.

Dieta per le cosce, cosa portiamo in tavola?

Quali sono quindi le buone abitudini quotidiane per snellire le cosce? Il primo passo è quello di sostituire i farinacei il più possibile con le proteine. Parliamo di proteine sane, quelle contenute nelle carni magre, nel pese, nelle uova e nel pollame, che non contengono praticamente grasso. In particolare i farinacei, a partire dalla pasta, dal pane e dal riso, non vanno mai consumati la sera perché è sicuro che andranno a piazzarsi sulle cosce.

Allo stesso modo limitate al massimo il consumo di grassi, animali o vegetali. Quindi il primo passo è quello di eliminare i salumi, i fritti e tutte le pietanze unte. Piuttosto consumate molta frutta e verdura. Sono ricche di vitamine e minerali, quindi ottime per la salute ma anche per la linea perché contengono un numero ridotto di calorie. Ma in compenso danno moto nutrimento.

Usate poco sale in cucina, perché favorisce la ritenzione idrica. Proprio per questo evitate i piatti pronti, che spesso sono carichi di sale. Allo stesso modo evitate lo zucchero che non aiuta a mantenere la linea e allo stesso modo aumenta la circonferenza di cosce e glutei. Completamente da evitare quindi i dolci, i gelati, ogni tipo di caramelle, le bibite gassate e gli alcolici.

Infine, ma lo ripetiamo sempre, bevete tanta acqua. Le cosce infatti sono la zona del corpo che è più soggetta alla ritenzione idrica, quindi vanno drenate. Bevete almeno un litro e mezzo di acqua al giorno per eliminare le tossine. E la sera dedicatevi a zuppe leggere, concludendo con una buona tisana.