Bianca Guaccero assicura lunga vita a Detto Fatto, ma secondo i bene informati il programma ha i giorni contati: qual è la verità?

Detto Fatto non ha avuto vita facile dopo l’abbandono da parte di Caterina Balivo, che è andata a condurre un programma di grande successo e che sembra cucito su misura per lei come Vieni Da Me.

La Guaccero a Detto Fatto ha raccolto un testimone difficile, con un programma che aveva ormai assunto il volto e la personalità della Balivo e che non stava brillando in fatto di ascolti.

A peggiorare le cose anche l’abbandono di un altro pilastro del programma, quel Giovanni Ciacci che decise di abbandonare la nave a seguito del capitano Caterina, costringendo la Rai a sostituirlo con Guillermo Mariotto.

Dopo gli ascolti deludenti e dopo l’ennesimo rimpasto del cast, da diversi giorni stanno circolando voci che il programma sarà chiuso e che non sarà rinnovato per una terza stagione condotta dalla Guaccero.

La presentatrice ha deciso di scendere in campo a favore del suo show, ma la sua posizione attualmente è più ambigua che mai a livello aziendale: la Guaccero sta tentando di mantenere il piede in due staffe?

Bianca Guaccero da Detto Fatto a Sky

La Guaccero ha dato tutta se stessa a un programma che stava pericolosamente rischiando di affondare.

La presentatrice si è trovata a dover gestire un’eredità pesante e una macchina ben rodata insieme a Guillermo Mariotto, il quale però non è riuscito ad instaurare con lei il giusto feeling televisivo.

Dopo l’abbandono di Mariotto (il ruolo della Guaccero non è mai stato messo in dubbio dall’azienda), ad affiancare Bianca è stato chiamato Jonathan Kashanian. Con la sua schietta e vivace comunicatività Jonathan è stato in grado di ridare al programma nuova linfa, ma il suo intervento non è comunque riuscito ad alzare gli ascolti quanto si sperava che riuscisse a fare.

Le voci in merito a una chiusura definitiva del programma e al suo mancato rinnovo hanno continuato a diffondersi in maniera sempre più insistente, tanto che Bianca Guaccero è intervenuta via social sull’argomento, difendendo il programma dalle illazioni.

Nonostante le sue dichiarazioni ai quattro venti, però, pare che Bianca abbia già concluso un accordo con Sky: pare (anche se non è confermato) che la Guaccero passerà a condurre un programma diurno che andrà in onda nella stessa fascia oraria di Detto Fatto.

L’ipotesi è in effetti molto realistica: è logico che Sky tenterebbe sfruttare una professionista all’interno di una fascia oraria di cui già padroneggia perfettamente il linguaggio.

La posizione professionale di Bianca Guaccero, quindi, in questi giorni è stranamente in bilico: bisognerà attendere che le due aziende prima o poi calino le carte in tavola rendendo noto una volta e per tutte dove lavorerà Bianca Guaccero nelle prossime stagioni televisive.

